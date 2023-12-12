المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon عن تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي، يضم مجموعة من شركات الاتصالات بما في ذلك دو وe& وعمانتل وأوريدو ومجموعة STC وزين، إلى جانب شركاء رئيسيين إقليميين ودوليين. وتبرز هذه المبادرة الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير المناخ بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وتقديمها بأسعار مناسبة.

وفي ظل التحولات الكبيرة التي يمر بها مجال الطاقة، فإن مشغلي خدمات الاتصالات في بحث مستمر لإيجاد بدائل مستدامة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، والحد من تأثير البصمة الكربونية.

إن "مركز ابتكار الاستدامة" سيعمل على سد الفجوة بين التكنولوجيا والابتكارات في قطاع الاتصالات ومبادرات التصدي لتغير المناخ. ومن المقرر أن يجمع المركز بين الجهود التعاونية والتكنولوجيا المتقدمة وخبرة المستشارين، وذلك لمواجهة أحد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا والاتصالات اليوم.

سيركز المركز بشكل أساسي على تطوير وتطبيق حلول الطاقة المبتكرة التي تتسم بكونها ذات أسعار مناسبة وموثوقة وصديقة للبيئة، وذلك من خلال الاعتماد على قوة مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. مما يتيح للأعضاء المشاركين التقليل من اعتمادهم على مصادر الوقود التقليدية والمضي نحو مستقبل أكثر استدامة. إن هذه النقلة النوعية ستؤدي دورًا مهمًا في حماية البيئة بما يتناسب مع أهداف الاستدامة الشاملة في هذا القطاع، إلى جانب جعل العمليات التشغيلية أكثر فاعلية على المدى الطويل.

والجدير بالذكر، أن "مركز ابتكار الاستدامة" يستند على أهداف واضحة لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات، فيما يتعلق باستهلاك الطاقة ومبادرات الاستدامة، والذي سيعزز من جهود هذه الشركات في توفير بيئة تعاونية تُمكن مشغلي الاتصالات ومقدمي التكنولوجيا ومعاهد البحوث من تبادل المعرفة والموارد والخبرات، مما سيؤدي بدوره إلى تطوير حلول الطاقة المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لقطاع الاتصالات.

ويهدف المركز إلى خلق منصة للاختبار والتحقق من حلول الطاقة المبتكرة عن طريق تعاون شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سينتج عنه تسريع عملية التطوير وضمان تنفيذ التقنيات الجديدة بشكل فعال في القطاع. ونظرًا لأهمية وجود الخبراء لقيادة مبادرات الابتكار سيقدم المركز برامج تدريبية وورش عمل تعزز من كفاءة الأفراد المتخصصين في التصميم والتركيب وصيانة حلول الطاقة في قطاع الاتصالات.

ويسعى المركز إلى تعزيز التعاون مع أبرز رواد القطاع، والهيئات الحكومية والجهات التنظيمية وعقد الشركات معهم، وذلك إنشاء منظومة داعمة يتم فيها تبادل المعلومات وتطبيقها وتوحيد المعايير، إلى جانب تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وقال الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon: "إن هذه المبادرة التعاونية تعد إنجازًا بارزًا لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. وإن دمج خبرتنا مع القدرات والموارد التكنولوجية لدى أعضاء التحالف الخليجي في هذا المجال، سيلعب دورًا محوريًا في تمكين جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ التغييرات المطلوبة لخلق مستقبل مستدام للجميع. وإن مركز الابتكار سيعزز من فعالية برامج الاستدامة لدينا في شركة Beyon والتي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

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