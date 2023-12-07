رييز: نلتزم بدعم جهود التحول الرقمي من أجل مستقبل مستدام في مصر

الجمال: نفخر بتقديم أول مجتمع مستدام في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه

القاهرة، مصر: على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد بمدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريدكون بروبرتيز الرائدة في قطاع التطوير العقاري المستدام، لدمج حلول برمجيات أڤيڤا (AVEVA) المتطورة، المقدمة بواسطة شنايدر إلكتريك في المشروع الرئيسي لريدكون بروبرتيز، جولدن جيت، أول مجتمع مستدام في القاهرة الجديدة، ليصبح معيارا للمجتمعات الذكية المستدامة في السوق المصري.

وستقوم شنايدر إلكتريك بموجب مذكرة التفاهم بتطبيق ودمج تقنيات وحلول برمجيات أڤيڤا (AVEVA) في عمليات إدارة نظم ومرافق مشروع جولدن جيت، والذي يصل حجم استثماراته إلى 20 مليار جنيه، حيث تقوم شنايدر إلكتريك بتوفير مركز العمليات الموحد من أڤيڤا والذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة عمليات المشروع باستخدام نموذج لإدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد مما يجعل تشغيل وصيانة النظام أكثر كفاءة ومرونة، بالإضافة إلى الإدارة المثالية لاستهلاك الطاقة والمياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره لربط وإدماج عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها.

وقع الاتفاقية كلا من السيد سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، والسيد نايف بو شعيا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أڤيڤا، بمساحة العرض الخاصة بشنايدر إلكتريك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28).

تعليقًا على ذلك، صرح سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "يسعدنا أن نكون شركاء في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة قضايا تغير المناخ، نحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات، لتعزيز جهودنا المشتركة في مواجهة تحديات المناخ، وبناء مستقبل مستدام لمصر، كأحد التزامات شنايدر إلكتريك الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة، حيث تعتمد كبرى شركات التطوير العقاري في مصر على حلولنا المستدامة في بناء مدن المستقبل الخضراء. ويسعدنا التعاون مع شركة ريدكون بروبرتيز والتي تعكس التزامنا بدعم جهود التحول الرقمي في مصر، وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال حلول برمجيات أڤيڤا في إدارة المباني الذكية، وأضاف رييز "نحن فخورون بتقديم حلولنا المتطورة عالية الكفاءة في إدارة المباني والمدن الذكية لشركة ريدكون بروبرتيز بشكل أكثر فاعلية، والتي ستساعد على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزز وتيرة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية من أجل عالم مستدام للجميع".

من جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز: "نحن ندرك أن تطبيق مفاهيم الاستدامة في أعمالنا سيضيف قيمة كبرى للمشاريع التي نطورها، إلى جانب المساهمة في تطوير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لذا نحن سعداء بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك، التي تأتي في إطار خططنا لتفعيل مفهوم المباني المستدامة، لتصميم وبناء المنشآت بطريقة تحد من التأثير البيئي السلبي، وتعزز الاستدامة بزيادة فاعلية استخدام الموارد والطاقة، وذلك عبر تفعيل التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الاستدامة، والتي تستند على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقدم حلولاً تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مشروع جولدن جيت. نحن نثق في قدرات وكفاءة شنايدر إليكتريك ونسعى للاستفادة من خبراتها لمساعدتنا في تعزيز الكفاءات التشغيلية والتنمية المستدامة في مشروعاتنا".

في نفس السياق، علق السيد أحمد عبد لله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز: "تعتبر المباني الخضراء جزءً أساسيًا من التطور في قطاع العقارات المصري، وتحسين جودة الحياة ورفع القيمة العقارية، وتساهم هذه المباني في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن نحرص على تبني معايير البناء العالمية، ونلتزم بالآليات التي من شأنها دعم تحقيق الاستدامة في مشروعاتنا، ونتطلع إلى ان تلعب شنايدر إلكتريك دورًا حيويًا في تنفيذ حلول مستدامة في مشروع جولدن جيت، بما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشروع، خلق بيئة استثمارية متطورة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحقق التنمية بشكل شامل".

ومن جانبه، قال نايف بو شعيا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أڤيڤا: "يسهم استخدام الحلول التقنية وبرمجيات أڤيڤا في تعزيز التحكم المركزي المدعوم بتقنية إنترنت الأشياء IoT وتحليل البيانات لتحقق مرونة كبيرة في العمليات، لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة للوصول إلى معدل صفر كربون، وهو ما يساعد شركائنا في ريدكون بروبرتيز على الوصول لأحد أهم أهدافهم بأن يكون مشروع جولدن جيت، أول مجتمع مستدام في القاهرة الجديدة، ليصبح معيارا للمجتمعات الذكية المستدامة."

يقع مشروع جولدن جيت في قلب القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع، ويضم خمس مناطق تتألف من مكاتب مستقلة ووحدات تجارية، إلى جانب منطقة تسوق فاخرة. يتبع المشروع مبادئ الاستدامة في تصميمه وبنائه، بما في ذلك المواد المستخدمة في المباني والمناطق المفتوحة، ومن خلال دمج حلول الطاقة المتجددة وكفاءة المياه والطاقة، وغيرها من الميزات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الإجمالية، لتحقيق أهداف الاستدامة في مصر والتزامات تغير المناخ على النطاق الأوسع.

وتتوافق حلول البرمجيات المقدمة من أڤيڤا – والتي تتولى شنايدر إلكتريك توزيعها في مصر- مع مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية للأجهزة والمعدات، حيث تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية في إدارة كافة المرافق والخدمات داخل المجتمعات العمرانية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

ويمكن لحلول وخدمات شنايدر إلكتريك المتطورة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في القطاع الصناعي والحلول البرمجية من أڤيڤا معًا مساعدة الشركات في تحسين الأداء الهندسي والتشغيلي والصيانة في كافة قطاعات المؤسسات مما يسهم في زيادة معدلات الكفاءة، وتحقيق وفورات، وزيادة معدلات الربحية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة وتمكين الأفراد. وتمتلك شنايدر إلكتريك أحدث تطبيقات التشغيل وتكنولوجيا المعلومات، التي تُستخدم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية

طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وشاركت شنايدر إلكتريك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بمجموعة من الأنشطة التي عكست التزامها بدعم جهود مواجهة أزمة المناخ، حيث وقعت الشركة 8 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، بهدف إتاحة حلول إدارة المباني والمدن الذكية لأهم المشروعات العقارية التي تطورها هذه الشركات، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع ريدكون بروبرتيز، بهدف إتاحة حلول إدارة المباني والمدن الذكية لأهم المشروعات العقارية التي تطورها الشركة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث تعمل ريدكون على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر.

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نبذة عن ريدكون بروبرتيز

تأسست شركة ريدكون بروبرتيز في 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات ريدكون، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقاً لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة ريدكون بروبرتيز في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الإنشاءات لشركة ريدكون للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، وإلكترولكس، وبنك عودة، وغيرها الكثير.

حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

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