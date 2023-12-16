تنضم شركة Gradiant المتخصصة في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي التي أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى مركز أبو ظبي المزدهر للمبتكرين الذين يحملون على عاتقهم مهمة التوصل إلى حلول لمجابهة التغير المناخي العالمي

وقع اختيار شركة Gradiant على أبو ظبي لتكون مقرها الرئيسي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ADIO ، هادفة بذلك إلى تحقيق أهداف التكنولوجيا النظيفة والأمن المائي

جرى توقيع الاتفاقية في أثناء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة-(BUSINESS WIRE)- أعلن اليوم مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، عن اختيار شركة اليونيكورن Gradiant الرائدة التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي التي أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مقرها الرئيسي الجديد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومركز الابتكار العالمي. وقد وقّع ADIO وشركة Gradiant اتفاقية التعاون في أثناء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، لتنضم الشركة إلى مركز أبو ظبي المزدهر للمبتكرين الذين يحملون على عاتقهم مهمة تطوير وتسويق حلول مجابهة التغير المناخي العالمي.

يدعم ADIO النمو الاقتصادي في أبو ظبي، إذ يعمد إلى جذب الشركات المبدعة في القطاعات الاقتصادية المرتفعة النمو التي تتوافق رؤيتها مع رؤية الإمارة الطويلة الأمد، كما أن اتفاقية التعاون مع شركة Gradiant، التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، تنطلق بأبو ظبي إلى موقع الصدارة في السوق الصناعية السريعة النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يزود ADIO شركة Gradiant بخدمات دعم شاملة تيسر سبل النمو والتواصل مع نظام أبو ظبي البيئي وفرص التجارة الدولية. هذا، وتتمتع الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في بوسطن، والتي تضم بين جنباتها 900 موظف على مستوى العالم، بمكانة فريدة تؤهلها لمواجهة تحديات المياه المتزايدة عالميًا الناجمة عن التصنيع والنمو السكاني والإجهاد المائي. فتقنياتها المميزة تمكّن الصناعات الأساسية في العالم، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والأغذية والمشروبات والطاقة المتجددة والتكرير والمواد الكيميائية والطاقة من تحسين عملياتها التي تنطوي على مهمات حيوية وتقليل بصمتها المائية.

صرح بدر العلماء، المدير العام في ADIO، قائلاً: "إن إضافة شركة قيمتها مليار دولار تلعب دورًا نشطًا في دعم إحدى الأولويات العالمية هي دفعة قوية لمنظومة الابتكار في الإمارة وخطوة مهمة في تحقيق التزامات الصافي الصفري. علاوةً على ذلك، فإن تركيز شركة Gradiant على تقديم خدمات فعالة للعملاء على مستوى القطاعات الرئيسية يتوافق توافقًا وثيقًا مع الأولويات الاقتصادية لولاية أبو ظبي وستلعب عملياتها في الإمارة دورًا محفزًا للنمو في العديد من المجالات المختلفة. وفي إطار تنفيذ إستراتيجيتها الأشمل المعنية بالأمن المائي، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة قصارى جهدها لزيادة معدل إعادة استخدام المياه المعالجة، وهو هدف يفخر ADIO بدعمه عن طريق مد سبل التعاون الإستراتيجي مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية على شاكلة Gradiant."

تقدم Gradiant حلولاً عملية ورقمية تفيد مرافق المياه والصرف الصحي ولديها حاليًا ما يقرب من 250 براءة اختراع تغطي مجموعة كبيرة من التقنيات. كما تجمع الشركة بين مجموعة من التقنيات الرائدة في الصناعة وقوة الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول شاملة لأهم تحديات المياه في العالم. فقد عمدت إلى تطوير منتج يسمى SmartOps وظيفته تحسين أداء النبات وإدارة أصول أنظمة المعالجة باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

صرح Prakash Govindan، مدير العمليات في Gradiant، قائلاً: "تعزز شراكتنا البناءة مع ADIO التزامنا بتقديم حلول مستدامة معنية بقطاع المياه في كل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعن طريق الاعتماد على نجاحنا البارز في سنغافورة، نهدف إلى الانطلاق بأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة إلى موقع الصدارة على صعيد الابتكارات في مجال تكنولوجيا المياه. جدير بالذكر أن منهجنا يتوافق مع رؤية أبو ظبي الاقتصادية لعام 2030، ونحمل على عاتقنا مهمة تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة في المنطقة مستعينين بحلول متطورة."

سيقوم مركز الابتكار العالمي التابع لشركة Gradiant والكائن في أبو ظبي على تطوير وتسويق تقنيات معالجة المياه الجديدة، كما سيتعاون مع جامعة خليفة وشركة Masdar والمؤسسات الأكاديمية المحلية لتعزيز منظومة الابتكار في أبوظبي. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشراكات الفعالة ستعزز التقدم في تقنيات RO Infinity وCarrier Gas Extraction من Gradiant، وغيرها من الحلول الرائدة لمعالجة المياه.

يسهم ADIO في تطوير حلول الطاقة المستدامة في أبو ظبي، بما في ذلك التعاون مع Siemens Energy AG لإنشاء مركز الابتكارات المعني بالعملاء في الشرق الأوسط بالإمارة، الذي يعد واحدًا من أربعة مراكز عالمية تعمل على تسريع وتيرة تسويق الحلول المبتكرة في رحلة تحقيق الصافي الصفري في الإمارات العربية المتحدة وعالميًا.

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نبذة عن ADIO

يعمل مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) على تمكين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الازدهار والنمو في عاصمة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تعاونه الوثيق مع الشركاء الحكوميين والمستثمرين السياديين والأبطال الوطنيين، إضافةً إلى ذلك، يعد ADIO المنصة الرائدة في أبو ظبي التي تعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو وعقد شراكات فعالة والتنافس عالميًا عن طريق توفير سبل الاستفادة من فرص النمو والشراكات الإستراتيجية والأسواق الجديدة على مستوى القطاعات الرئيسية التي تتراوح من العقارات والبنية التحتية إلى الصناعات والأعمال التجارية الزراعية، مما يعزز الاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة في البلاد. هذا، وبفضل شبكة متنامية من المكاتب العالمية، يمكن للمستثمرين التواصل مع ADIO عن طريق زيارة المكتب الرئيسي في أبو ظبي أو المكاتب الدولية الكائنة في بكين وفرانكفورت ولندن ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسيول وتل أبيب.

نبذة عن Gradiant

تعد Gradiant شركة عالمية توفر حلولاً مبتكرة في مجال المعالجة المتقدمة للمياه ومياه الصرف الصحي، وبفضل مجموعة كاملة من الحلول الشاملة المتميزة والمملوكة للشركة، والتي يقف وراءها ألمع العقول في مجال معالجة المياه، تساعد الشركة عملاءها في تنفيذ العمليات التي تتضمن مهمات حيوية في الصناعات الأساسية في العالم، ومن ضمنها النفط والغاز وأشباه الموصلات والأدوية والأغذية والمشروبات والليثيوم و المعادن الحيوية والطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، تعمل حلول Gradiant المبتكرة على تقليل صرف المياه ومياه الصرف الصحي واستعادة الموارد القيمة وتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة. هذا، وقد تأسست الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بوسطن، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتضم بين جنباتها أكثر من 1000 موظف على مستوى العالم.