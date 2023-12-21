59% من سكان دولة الإمارات يصنفون التغير المناخي كأحد أبرز التحديات العالمية

دولة الإمارات تنجح بتحسين ترتيبها العالمي في مؤشر الأداء البيئي من 77 إلى 39

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جرين فيوتشر بروجكت، الشركة الحاصلة على شهادة بي كورب والمتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها، عن الزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات ضمن الاستراتيجيات البيئية. وأشار الاستبيان الأخير الذي أجرته الشركة إلى أن 51% من الشركات قامت باتخاذ إجراءات تجاه المشاكل البيئية مع التبليغ عنها من أجل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بينما صرحت 40% من الشركات أنها كانت تجمع البيانات لمدة لا تقل عن سنتين.[1]

وأظهرت البيانات أن 59% من سكان دولة الإمارات يصنفون التغير المناخي كأحد أبرز التحديات العالمية، فيما يرى 49% منهم أن الحكومات هي المسؤول الأول عن الوصول إلى المستقبل المستدام،[2] كما أكدت دولة الإمارات أهمية إرساء هذا المستقبل خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي اختتم فعالياته مؤخراً. وتم التعهد بجمع أكثر من 30 مليار دولار أمريكي لإنشاء نظام مناخي أكثر عدلاً بحلول 2030، ويعزز هذا المبلغ جهود التحول في مجال الطاقة، وإزالة الكربون في الصناعات، وتحقيق العيش المستدام، واعتماد تكنولوجيا المناخ، وذلك بهدف جمع 250 مليار دولار أمريكي لحماية البيئة.[3]

وشهد مؤتمر الأطراف كوب 28 حضور أكثر من 100,000 مندوب من مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد الاهتمام بالحفاظ على البيئة، إلى جانب جعل دورة دبي هذا العام هي الأكبر في تاريخ الفعالية.[4] وتتوقع زين الطراونة، الشريكة المؤسّسة والرئيس التنفيذي لشؤون النمو لدى جرين فيوتشر بروجكت، تسجيل تأثير إيجابي عالمياً، كما تشير إلى أنه يتعين على الشركات الإماراتية اتخاذ خطوات من شأنها ضمان إحداث تأثير ملموس في العام المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت زين: "ينبغي علينا بذل الجهود بصورة مستمرة لتعزيز العمل المناخي. وتجسد دولة الإمارات مثالاً يُحتذى به من خلال قيامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 10% من 2019 حتى 2021، إلى جانب [5]تحسين ترتيبها العالمي من 77 إلى 39 في غضون خمسة أعوام ضمن مؤشر الأداء البيئي، وهو نظام التقييم العالمي الذي يرتب الدول بناءً على سلامتها البيئية.[6] وشكل مؤتمر الأطراف كوب 28 خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح بوصفه منصة للحوارات الهادفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب عليهم ترك أثر إيجابي طويل الأمد على المستقبل. وينبغي على الشركات تعزيز ممارساتها البيئية لتحقيق رؤية دولة الإمارات على الرغم من انتهاء عام الاستدامة، إلا أن الرحلة تجاه إرساء مستقبل أكثر استدامة قد بدأت للتو".

وخلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28، خططت 96.7% من الشركات في دولة الإمارات لزيادة استثماراتها في استراتيجيات الاستدامة أو الحفاظ على استثماراتها الحالية أو البدء بالاستثمار في القضايا البيئية، بينما تضمنت نسبة 3.3% الأخرى الشركات التي تسعى إلى تقليل استثماراتها الحالية أو تلك التي لا تمتلك خططاً استثمارية على الإطلاق. ويتعين على الشركات التي لا تستثمر في استراتيجية المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة إعادة التفكير بنموذج الأعمال الخاص بها اليوم للنجاح في المستقبل، ولا سيما بعد الإقبال الكبير الذي شهده مؤتمر الأطراف كوب 28، بالإضافة إلى اتجاه الدولة إلى تحقيق أهداف عام 2050 الخاصة بها.

وتساهم جرين فيوتشر بروجكت بدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وغيرها من أبرز الالتزامات الحكومية، مثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتتعاون الشركة مع العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والعقارات والاتصالات والتمويل، لتتيح لها تحقيق الريادة في مجال إجراءات وحلول الاستدامة على مستوى المنطقة. وتحظى الشركة بمجموعة من المشاريع وعلاقات التعاون المرموقة، أبرزها مع شركات لون وأتلاين وجلف كابيتال وسيلك هاوس ومدينة الشارقة المستدامة[7]. ونجحت جرين فيروتشر بروجكت حتى اليوم بمساعدة أكثر من 100 شركة في مختلف أنحاء العالم على تعزيز مساعيها لخفض انبعاثاتها الكربونية؛ كما ساهمت بزراعة 442,20 1,152 شجرة، وحماية 87.73 هكتار من الغابات المطيرة، وزراعة 231 مرجان لاستعادة الشعب المرجانية، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 31,791.03 طن، إضافة إلى إنتاج أكثر من 16,005,710 كيلوواط من الطاقة المتجددة[8]. ووقعت جرين فيوتشر بروجكت شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات مع الشركة اليابانية نظام أزياء إيتوتشو.

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لمحة حول جرين فيوتشر بروجكت:

جرين فيوتشر بروجكت هي شركة حاصلة على شهادة بي كورب ومتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها.

وتسعى الشركة إلى إقامة علاقات تعاون استراتيجية مع الشركات، لمساعدتها على خوض رحلة رائدة نحو تحقيق الاستدامة بشكل شامل ومتكامل، وعن طريق منصة واحدة. وتتنوع خدمات الشركة بدءاً من مراقبة استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وصولاً إلى خفض هذه الانبعاثات، واعتماد حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، ودعم المشاريع البيئية من خلال أنماط اشتراك مدروسة. كما تقدم الشركة خدمات المشورة الاستراتيجية في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، لمساعدة الشركات على دمج الاستدامة في نموذج أعمالها.

وتتمتع جرين فيوتشر بروجكت بمحفظة واسعة من المشاريع البيئية عالية التأثير لإثراء المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وتطوير محطات الطاقة المتجددة، واسترجاع الموائل البحرية، مما يوفر للمهتمين فرصاً مميزة لتمويل هذه المشاريع ودعم مساعيها. وتختار الشركة مشاريعها بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل حماية التنوع البيولوجي، تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية، وعزل الكربون والحد من الانبعاثات.

وحصلت جرين فيوتشر بروجكت على شهادة بي كورب عام 2022، وعلى لقب الأفضل تأثيراً في مجال الحوكمة عالمياً في يوليو من العام نفسه. ويقع مكتب الشركة الرئيسي في ميلان، كما تدير عملياتها في إمارة أبوظبي، حيث اختارتها مسرعة الأعمال Hub71 ضمن أبرز شركات التكنولوجيا المناخية في المنطقة.

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