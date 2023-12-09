مناقشة سُبل دعم الغابات والتنوع البيولوجي في الاجتماع الوزاري حول "تحالف أشجار القرم من أجل المناخ"

صُناع أفلام وثائقية عن الطبيعة يَعرِضون مشاهد عن تغير المناخ والتحديات التي تواجههم

ندعوكم لاستكشاف مركز التعليم الأخضر والتعرّف على "شراكة التعليم الأخضر"

دبي: تستضيف المنطقة الخضراء في موقع مؤتمر الأطراف COP28 مجموعة من الفعاليات يوم 9 ديسمبر تركّز على الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات، والحاجة المُلحّة لمعالجة التحديات الأساسية التي تؤثر على الكوكب والتنوع البيولوجي.

ويستضيف مركز تواصل للمؤتمرات الاجتماع الوزاري بشأن "تحالف القرم من أجل المناخ"، بين الساعة 12:30 وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويركّز الاجتماع على الدور الحيوي لأشجار القرم في توفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، ومبادرة "تنمية القُرم" التي تركّز على هدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من غابات القُرم بحلول عام 2030.

وتستضيف منصة المنطقة الخضراء جلسة نقاشية عامة من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، تضم صُنّاع الأفلام الوثائقية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم لعرض تجاربهم الحية مع تغيرات المناخ أثناء صناعة أفلامهم الوثائقية عن عالم الطبيعة. كما يعرضون مشاهداً رئيسية من أعمالهم التي تركّز على توثيق تغيرات المناخ في الأراضي ذات الطبيعة القاسية.

وتحت رعاية "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية"، يستضيف مركز التواصل للمؤتمرات جلسة حوارية بعنوان "عوامل تمكين النُظّم البيئية: دمج الحلول المناخية والتنوع البيولوجي" في تمام الساعة 3 عصراً، الجلسة تقدم نقاشاً ثرياً وممتعاً للمهتمين بالتنوع البيولوجي وحياة الكائنات الحية المختلفة، وتستضيف عدد من المتحدثين البارزين من بينهم نيكولاس هيرد، القائم بأعمال الصندوق.

فيما يمكن للراغبين المشاركة في فعالية بعنوان "الشباب والتمكين من أجل العمل المناخي" في مركز الانتقال في قطاع الطاقة من الساعة 12:30 وحتى الساعة 2:00 ظهرًا. بينما يستضيف مركز المعرفة فعالية بعنوان "دور الاتفاقيات متعددة الأطراف في إدارة المحيطات" من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً.

وللراغبين في التعرّف على أهمية التعليم في معالجة تغير المناخ، يوصى بزيارة "مركز التعليم الأخضر" الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في المنطقة الخضراء لـ COP28، الذي يأتي تجسيداً للشراكة بين وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويعتمد تصميم المركز على ركائز العمل المناخي الأربع لشراكة التعليم الأخضر: المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء، وبناء القدرات الخضراء، والمجتمعات الخضراء.

وتشمل الفعاليات برامج وطنية تعرض أعمال حكومة دولة الإمارات والشركاء الوطنيين في مجال التعليم الأخضر في الإمارات، وبرامج دولية تعرض الأنشطة العالمية للتعليم الأخضر حول العالم.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء تستمر في استقبال جمهورها حتى يوم 12 ديسمبر، لتتيح لهم فرصاً متنوعة للمشاركة في نقاشات غنية ومبادرات هادفة.

#بياناتحكومية

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