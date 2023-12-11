خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر. جاء هذا خلال كلمة معاليه في الجلسة التي عقدت في مسرح الواحة، المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) اليوم (الاثنين، 11 ديسمبر) والتي حضرها ممثلون عن الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.

وفي كلمته، قال معالي سعيد محمد الطاير: "يُشرفني بداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تنظيم COP28 والذي تستضيفه الدولة حالياً في مدينة إكسبو دبي ويعد أنجح مؤتمر بيئي عالمي. واليوم يسرنا في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن نعلن بكل فخر عن انضمام 86 دولة لعضوية "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، حيث ستسهم هذه الشراكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف معاليه: "إن تحقيق هذا الإنجاز يعكس التزامنا بقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد صديق للبيئة. وفي هذا السياق، نشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وسكرتارية الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على دورهم البارز في رفع مستوى الوعي العالمي حول قضية التغير المناخي. كما نؤكد التزامنا بتقديم الدعم للدول الأعضاء في مسيرة واهداف الاقتصاد الأخضر، ونتطلع إلى إرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، حيث سنسهم خلال التحالف في تقديم حلول لتحديات المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وتابع معالي الطاير: ""انتقلنا اليوم في "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" من مرحلة استقطاب عضوية الدول وبناء الشراكات الى مرحلة البدء بدراسة احتياجات وأولويات كل دولة لتقديم خطط العمل المناسبة لها في العام 2024، وفي هذا الإطار، نشكر الدول الأعضاء وشركاءنا في مسيرة التنمية المستدامة، وندعو الدول غير المشاركة للانضمام وتحقيق التزاماتها البيئية."

وشدّد معاليه في ختام كلمته على أهمية العمل على بناء مستقبل مستدام يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، كما أعرب عن امتنان وتقدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء في هذا السياق.

ويعد انضمام 86 دولة إلى "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" إنجازاً نوعياً جديداً حققه التحالف الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2022 .

ويتزامن الإعلان عن انضمام 86 دولة إلى التحالف في وقت يستدعي ضرورة التحرك العاجل للحد من تأثيرات تغير المناخ والانتقال السريع نحو اقتصاد عالمي صديق للبيئة حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الراهنة ستزيد من درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي. وتكمن أهمية التحالف في توفيره منصة لتوحيد الجهود العالمية، خاصة في الفترة الحالية التي يشهد فيها تصاعد الضغوط المناخية وتزايد الحاجة إلى تكامل جهود الدول جميعها. يُظهر هذا التحالف أهميته بوصفه إطارًا يُمكّن من تعاون وتنسيق الجهود العالمية، لا سيما في ظل تصاعد التحديات المناخية في الوقت الحالي.

ويتطلّب التحول نحو الاقتصاد الأخضر تعزيز التعاون الدولي، وإرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي، واتباع نهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة. كما يتطلب نجاح هذه المساعي المواءمة والربط بين التخطيط والتمويل المناخي من جهة، وأهداف "اتفاقية باريس" و"أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030" من جهةٍ أخرى.

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