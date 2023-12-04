ستزيد السعة الإنتاجية لمشروعات السعودية للطاقة المتجددة قيد الإنشاء عن 8 غيغاواط بحلول نهاية عام 2023، بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية يوم الاثنين.

وأضاف البيان الذي تناول جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة أن مزيد من المشاريع بسعة 13 غيغاواط تقريبا هي "في مراحل مختلفة من التطوير".

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة افتتاحية بمناسبة منتدى مبادرة السعودية الخضراء أيضا عن خطط المملكة لإنتاج 20 غيغاواط إضافية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2024.

وانطلقت يوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي تقام في قمة كوب 28 في دبي.

ورفعت السعودية السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة بأربعة أضعاف إلى 2.8 غيغاواط، بحسب البيان الذي أشار إلى أنها "خطوة مهمة تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة".

وبلغت السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة 700 ميغاواط في العام الماضي، وفقا لكلمة الوزير السعودي التي بثها المنتدى.

وشارك في إحدى جلسات منتدى المبادرة السعودية ياسر الرميان وهو محافظ صندوق الاستثمارات العامة كما شهد المنتدى، بحسب واس، مشاركة عدد من المسؤولين السعوديين لمناقشة تقدم المملكة نحو الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأضاف بيان واس أن السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، تمضي قدما نحو خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50%؜ للغاز الطبيعي و50%؜ للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حاليا.

وتسعى أيضا إلى تطوير أنواع من الوقود المستقبلية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الكلمة الافتتاحية للمنتدى تمت ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية وبثتها قناة العربية السعودية "مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أكمل المرحلة الأولى... المشروع سينتج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيوم الأخضر".

وأضاف الوزير، بحسب كلمته التي نشرت مقتطفات منها وزارة الطاقة السعودية على إكس "عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية".

وتابع "نعمل على توسيع جهودنا إقليميا ودوليا من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتحقيق أهداف المناخ العالمية".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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