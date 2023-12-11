الفائزون بالجائزة من نيبال، ونيجيريا، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية

حلول مبتكرة وناجعة تحسّن مواطن الضعف وتحرك العمل المناخي

الإمارات، أعلنت الهلال للمشاريع، الشركة العالمية المتنوعة والرائدة، عن أسماء الفائزين "بجائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخية" بالتعاون مع شريكتها MIT Solve، وهي مبادرة لمعهد التكنولوجيا في ماساتشوستس هدفها دعم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية. وكُشف عن الفائزين في "منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر كوب28" الذي عَرض فيه رواد الأعمال ابتكاراتهم وحصدوا تمويلات غير مخففة بقيمة من 735 ألف درهم مقدمة من الهلال للمشاريع.

وشارك في "مسابقة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي" 45 شركة ناشئة من المحفظة المناخية لمبادرة MIT Solve. وعقب دراسة الشريكين وتقييمهما للأعمال المتقدمة، اختير 4 رواد أعمال من حول العالم لاستلام "جائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي" تكريماً للحلول المميزة التي ابتكروها، وكان نصف الفائزين إناثاً.

وتعليقاً على الجائزة، قال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمارات في الهلال للمشاريع: "نحن فخورون بتعاوننا مع MIT Solve في تقديم جائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي التي تحتفي بالحلول الناجعة والمؤثرة التي أبدعتها مواهب ريادية طموحة من جميع أنحاء العالم. لطالما التزمنا في الهلال للمشاريع بالتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ودعم الابتكار التكنولوجي العالمي – وجائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي خير دليل على هذه المبادئ والقيم."

وأضافت هالة حنّا، المديرة التنفيذية في MIT Solve: "سعيدون جداً بعملنا مع الهلال للمشاريع لتقديم جائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي لمستحقيها. يؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز ريادة الأعمال العالمية والتشجيع على إيجاد الحلول المؤثرة التي تضع أسساً راسخة لبناء مستقبل مستدام. وبتكريم رواد الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ونيبال ونيجيريا وتايلاند الذين تميزوا برؤاهم النيّرة، تدعم هذه الجائزة مساهمتهم في مواجهة التحديات المناخية وتحفز على التغيير وتمهد الطريق نحو عالم أكثر مرونة وعدل واستدامة للجميع."

الفائزون الأربعة الحاصلون على "جائزة الهلال للمشاريع للابتكار المناخي" هم:

رومي سينغ، المؤسس المشارك، Rumsan: شركة مقرها نيبال، ابتكرت منصة "Rahat" للخدمات المالية التي تعمل بتكنولوجيا البلوكتشين لدعم الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو يستصعبون الحصول على خدمات مصرفية كافية، ولتمكينهم من التعامل مع آثار الصدمات المناخية.

نايميكا إكيغويونو، المؤسسة والرئيسة التنفيذي، ColdHubs: شركة مقرها نيجيريا، تركز على حل مشكلة تلف المواد الغذائية بسبب غياب إمكانيات التخزين المبرد، من خلال تصميم غرف ColdHubs مبرّدة وتركيبها وتشغيلها كلياً بالطاقة الشمسية في الأسواق الغذائية الخارجية ومراكز مجمعات المنتجات الزراعية وتجمعات المزارع، وذلك بهدف إطالة مدة صلاحية المواد المعرضة للتلف على الأرفف.

باتيبات سوسومباو، المديرة المنتدبة، OpenDream: شركة مقرها تايلاند، ابتكرت خدمة One Health Toolkit (OHTIK)، وهي برمجية وسلسلة تعلم إلكتروني تُدرِّب المزارعين على رصد الأمراض بسرعة للتمكن من التعامل مع المؤشرات الوبائية المبكرة في المزارع المنزلية.

أليكسيا أكباي، الرئيسة التنفيذية والمؤسسية، Symbrosia: شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اخترعت منتج SeaGraze™ الذي يقلل البصمة الكربونية بتقليل انبعاثات الميثان بنحو 85% ويحسن إنتاجية الزراعة وتربية المواشي المجترة.

وتعبيراً عن أهمية هذا الإنجاز، قال رومي سينغ، المؤسس المشارك لشركة Rumsan: "من عظيم الشرف لنا أن نحصل على جائزة الابتكار المناخي مقابل مشروعنا Rahat. ستشحن هذه الجائزة طاقاتنا والتزامنا بتحقيق التغيير الإيجابي، وتبرز الدور المهم التي تعد به تكنول,جيا البلوكتشين في تعزيز التدخلات التي تركز على المناخ. ونحن ممتنون للهلال للمشاريع لهذا التكريم ونؤكد تمسكنا بمهمة الاستمرار في إيجاد الحلول المستدامة والمبتكرة في نيبال والعالم أجمع."

وأضافت أليكسيا أكباي، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة Symbrosia: "هذه الجائزة هي محطة مفصلية تقلب جميع الموازين للمشاريع الناشئة المخصصة للمناخ، وبتوفير رأس المال غير المخفف وفرصة التواصل مع أهم أصحاب المصلحة على منصة مؤتمر كوب، قدمت لنا هذه الجائزة ما كنا نحتاج إليه بالتحديد. فريقنا ممتن جداً للفرص العظيمة التي أتاحتها لنا هذه الجائزة."

ويشار إلى أن "منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28" الذي أعلنت فيه أسماء الفائزين، نُفذ بالتعاون مع الشريكين الاستراتيجيين الهلال للمشاريع ومبادرة الأسواق المستدامة، وشركاء التنفيذ مؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك التنمية الآسيوي، ومجوعة بيئة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وIDB Invest، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، وXPRIZE. وجمع المنتدى أكثر من 1,300 من قادة مؤسسات الأعمال والمبادرات الخيرية مع واضعي السياسات لفتح مجالات التعاون والتنسيق وتسريع تقدم القطاعات كافة نحو أهداف صافي الصفر وحماية الطبيعة. وناقش المنتدى أولويات أجندة عمل مؤتمر كوب28، بما فيها تسريع تحول الطاقة بصورة عادلة ومنسّقة، وتكثيف التمويل المناخي، واعتبار حماية الطبيعة والناس وسبل كسب العيش أولوية قصوى في جميع الجهود المناخية، مع التأكيد على أن تكون جميع المبادرات والمساعي شاملة للجميع دون استثناء.

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عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.

الهلال للمشاريع الاستثمارية، وهي منصة الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات وصناديق الأسهم الخاصة في مراحلها المتقدمة.

الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي المخصص للشركات وصناديق رأس المال الاستثماري العالمية سريعة النمو في مراحلها الأولى، والتي تعتمد في تشغيل عملها على التكنولوجيا.

الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال الناشئة الخاصة بالهلال للمشاريع التي تتولى تأسيس أعمال تتسم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة.

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عن MIT Solve

Solve هي مبادرة تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT. نؤمن أن بناء مستقبل أكثر استدامة وعدلاً للجميع يتطلب مشاركة أصوات وأفكار جديدة. نقدم منصة مفتوحة للجميع ومن أي مكان في العالم لطرح الحلول الاستثنائية والمتنوعة التي تعالج أصعب التحديات العالمية، ويحصل المبتكرون المختارون على دعم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجتمع داعمينا لتطوير ابتكاراتهم وتحقيق التغيير المستدام. انضموا إلينا في هذه المهمة.