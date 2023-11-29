دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، عن نجاحها في تخفيض كمية المخلفات ومعالجة وإعادة استخدام ما نسبته 60% منها، وذلك في إطار التزامها بتطبيق ممارسات الاستدامة والحد من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية.

وفي إطار هذه المبادرة تم وضع خطة مبتكرة ليتم تحويل أكثر من 2,000 طن من مخلفات الطعام إلى سماد عضوي، حيث يتم جمع هذه المخلفات من جميع منافذ الأطعمة والمشروبات والصالات والفنادق ضمن مباني المسافرين في مطار دبي الدولي DXB.

أطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة بيئة، الشركة الرائدة في إدارة النفايات في الشارقة، حيث تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وشملت توزيع صناديق مخلفات الطعام، وتقديم تدريب شامل للمعنيين. ونجحت المبادرة في معالجة أكثر من 400 طن من مخلفات الطعام سنوياً منذ إطلاقها.

وبهذا الصدد، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تلعب إدارة المخلفات دوراً كبير في التخفيف من الآثار البيئية وتقليل بصمتنا الكربونية. وجاء نجاح هذه المبادرة بمعالجة وإعادة استخدام 60% من مخلفات الطعام نتيجة التعاون الوثيق مع شركائنا في مطار دبي الدولي، والتزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة التي تسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وسنواصل التزامنا بتعزيز جهودنا لتحقيق مستقبل أفضل".

وتشمل مبادرة إعادة تدوير المخلفات في مطارات دبي، عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويل المواد العضوية إلى سماد عضوي، والتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين مثل فندق DXB، وصالات الضيوف، والشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال الأطعمة والمشروبات وغيرها، بهدف ضمان إدارة فاعلة للمخلفات وعلى أعلى المستويات. كما تتضمن المبادرة تجميع زيت الطهي المستخدم في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطارات بنسبة 100% لتحويله إلى وقود حيوي.

من جهته قال رافائيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة "تنظيف"، ذراع جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابع لمجموعة "بيئة": "نهنئ مطارات دبي على نجاحها في خفض كمية المخلفات بنسبة 60%، حيث يعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم".

وأضاف: "تهدف مجموعة بيئة إلى توفير حلول تساهم في الحد من النفايات والانبعاثات من خلال تطوير البنى التحتية وخدمات جمع النفايات المستدامة. لذا، نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك لتحويل تحدي المخلفات إلى فرص لضمان مستقبل مستدام"

وتواصل مطارات دبي العمل مع شركائها لتطوير العمليات وتوجيهها لتتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية المتعلقة بإدارة النفايات والمياه والكهرباء. ومن خلال التعاون مع خدمات صالات طيران الإمارات، ساهمت الحملات التدريبية والتوعوية إلى تقليل النفايات، وتوفير الإضاءة والطاقة.

ويساهم التعاون مع شركة الإمارات لتموين الطائرات، أكبر منتج للأغذية في مطارات دبي، في إعادة تدوير الزجاجات وتحويل مخلفات الطعام إلى سماد وتقليل النفايات.

وتعمل مطارات دبي على إدارة النفايات التي تستخرج من عمليات الشركاء العاملة في المطار، بما فيها نفايات مقصورة الطائرات بنسبة 37% والنفايات الصلبة التي تجمع من جميع أنحاء الردهات ومباني المطار بنسبة 55%، مما يشكل 92% من إجمالي النفايات المستخرجة يومياً. إذ ساهمت خطة تدوير النفايات في عمليات المطار على توفير 38% من التكاليف التشغيلية الشهرية من خلال القيمة المستردة من المواد المعاد تدويرها.

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