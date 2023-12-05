في ساحة الوصل بإكسبو دبي

أول عرض للأزياء المستدامة يعرض مجموعة ملابس صديقة للبيئة لمشاهير المصممين مثل ستيلا مكارتني وديموبازا

المنتدى العالمي للطيران المستدام في مركز التأثير الإيجابي يسلط على الضوء على استراتيجيات تحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل الجوي

مجلس جناح المرأة يناقش أهمية البنية التحتية اللازمة لاحتواء الجميع وأصحاب الهمم

المنطقة الخضراء ترحب بالجميع للمشاركة في الحوارات النشطة والاطلاع على المبادرات المؤثرة حتى 12 ديسمبر

خيارات طعام متنوعة في أكثر من 90 منفذاً للأغذية والمشروبات من عشرات المطابخ ومدارس الطهي، وموقف خاص بشاحنات الطعام النباتي 100%، وقاعة الطعام الإفريقي "الكيبولان" الأولى من نوعها في العالم.

دبي: في اليوم الخامس من افتتاح المنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف COP28 للزوار، تتجه الأنظار إلى ساحة الوصل التي تشهد عرض الأزياء المستدامة المرتقب يوم 6 ديسمبر، حيث تتحول الساحة إلى أول ممشى من نوعه لعرض الأزياء بمؤتمر الأطراف بتوقيع مشاهير المصممين العالميين مثل ستيلا مكارتني وديموبازا، والمصممين الناشئين بالمنطقة، ويستمر العرض من الساعة 7:30 حتى 9:15 مساءً، ويعد فرصة فريدة لمشاهدة التقاء الموضة بالاستدامة.

أما عشاق رياضات السيارات، فموعدهم من الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً، في منصة المنطقة الخضراء لحضور فعالية "الانتقال العادل إلى مستقبل النقل البري الخالي من الانبعاثات" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وتتناول فعالية "كوكبنا ملعبنا" أوجه الاستدامة في مختلف الرياضات، وذلك من الساعة 3:00 إلى 3:45 عصراً.

كما تُعقد فعالية حول "سباقات سيارات فورميلا الكهربائية في مواجهة تغيرات المناخ" من الساعة 11:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، لتعريف الحضور بالدور الرائد لسباقات السيارات الكهربائية في مجالات رياضة السيارات، والتكنولوجيا، والاستدامة، وكيف تمزج بين إبهار المتابعين وتطوير واختبار الحلول المستدامة المتطورة لفرق وشركاء السباق.

كما يستطيع الزوار حضور فعاليات عدة تتناول قضايا المناخ والعمل متعدد المستويات، والتوسع العمراني، وبيئة المدن، والنقل، ومنها فعالية "دور الجامعات وقطاع الصناعة والمجتمع في تعزيز الاستدامة" من الساعة 2:00 إلى 3:00 عصراً في قاعة المجلس بالدور الخامس في مركز التأثير الإيجابي. حيث يتواصل الرواد الحاضرون ضمن شبكات معارفهم وخارجها لتخيل ومناقشة سُبل مشاركة مراكز بحوث الجامعات والمؤسسات البحثية من جميع أنحاء العالم في مواجهة تداعيات المناخ وتحديات الاستدامة.

وتركز جلسة "الدور الريادي للمُدن بشأن الغذاء المستدام والعمل المناخي" التي تعقد في قاعة المجلس بجناح المرأة من الساعة 10 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، على الدور بالغ الأهمية للمدن في النُظم الغذائية، وتعرض بعض مبادرات التغيير الإيجابي التي يرعاها رؤساء البلديات والمدن، كما تُسلِّط الضوء على مساهمة النُظم الغذائية في تحسين سُبل العيش وتعزيز الازدهار والحفاظ على حياة البشر، وتدعو الحكومات لإدماج النُظم الغذائية في المساهمات المحددة وطنياً، وتستعرض الجهود الحالية، والإنجازات التي تحققت.

تُعقد جلسة "المنتدى العالمي للطيران المستدام" من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً بمركز التأثير الإيجابي، في غرفة الاجتماعات متعددة الاستخدامات بالطابق الثاني، بمشاركة الجهات المعنية مثل شركات الطيران والمطارات وإدارة الحركة الجوية وقطاع الطيران المدني، ويتناول المنتدى استراتيجيات تحقيق الهدف الطموح المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في قطاع النقل الجوي.

تؤكِّد فعالية "بنية تحتية لاحتواء أصحاب الهمم في العمل المناخي" التي تُعقَد بقاعة المجلس في جناح المرأة من الساعة 1 ظهراً إلى 2:30 ظهراً على أهمية تسهيل الحركة واستخدام المرافق لأصحاب الهمم واحتوائهم في التنمية الحضرية والعمل المناخي، وتعرض الفعالية المبادرات الجارية، وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لإنشاء وتطوير بنية تحتية تحتوي أصحاب الهمم في العمل المناخي.

يُعقد عرض "تسريع العمل المناخي للمدن وتوسيع نطاقه: حالة عملية لتطبيق برنامج "Innovate4Cities" من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً في جناح الاستدامة بقاعة تيرّا، ويُسلِّط الضوء على المبادرات التعاونية للعمل المناخي القادر على إحداث نقلة نوعية في مجالات مثل المرونة وخفض الانبعاثات والبيانات المتقدمة، ويشارك في العرض مجموعة من قادة الحكومات المحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتحفيز الشراكات لبناء مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات ومرن مناخياً.

تُعقد جلسة "نحو بيئة حضرية أفضل: تخطيط مدن المستقبل" من الساعة 3:30 عصراً إلى 5 مساءً في قاعة المجلس بجناح المرأة، وتتناول الدور الحاسم للتخطيط الحضري المتكامل للمدن في الحد من الانبعاثات، وتحويل المدن إلى مساحات مستدامة، ويُشارك في الجلسة مجموعة من قادة المدن ومبتكريها، ممن يعملون من أجل بناء مستقبلٍ تتناغم فيه المدن مع الطبيعة، ويمنح الأولوية لجودة حياة البشر.

المنطقة الخضراء مفتوحة للزوار حتى 12 ديسمبر، وترحب بالجميع للمشاركة في الحوارات النشطة والاطلاع على المبادرات المؤثرة حتى 12 ديسمبر.

ويمكن لزوّار COP28 الاستمتاع بخيارات طعام متنوعة في أكثر من 90 منفذاً للأطعمة والمشروبات من عشرات المطابخ ومدارس الطهي، وموقف خاص بشاحنات الطعام النباتي 100%، وقاعة الطعام الإفريقي "الكيبولان" الأولى من نوعها في العالم، ومن المطاعم المتاحة في المنطقة الخضراء "أسيمبلي" و"مقهى ألِف" و" بي اكس بي" و" ساحات شاحنات الطعام الأربعة" و"كيو كوفي" و" هايد أواي" و" "ريفورم بار آند غريل" و"توست" ومجموعة متنوعة من المطاعم الأخرى.

ويمكنكم حجز تذاكر المطاعم في المنطقة الخضراء عبر تطبيق EAT، وزيارة مزرعة مدينة إكسبو التي تضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والفواكه والخضروات.

المنطقة الخضراء لـ COP28 مفتوحة حتى 12 ديسمبر، ويمكن حجز التذاكر المجانية لدخولها عبر الرابط https://greenzonepass.cop28.com.

ويَنصح COP28 الزوار باستخدام مترو دبي للوصول بسرعة وسهولة إلى مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، ويمكنكم تخطيط رحلتكم عن طريق الرابط

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/timetable#DubaiMetro.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: