تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط – حكومة عجمان، حطت قافلة الدورة الـ 22 من حملة "الإمارات نظيفة" لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في منطقة التلة 2 بإمارة عجمان يوم 14 ديسمبر الجاري.

شارك في فعاليات الحملة 575 متطوعاً ارتدوا قمصاناً وقبعات تحمل شعار الحملة، بعد أن تجهزوا بالقفازات القطنية وأكياس البلاستيك القابلة للتحلل، وحاويات لجمع النفايات.

نجح المشاركون في جمع ما يقرب من 5.5 طن من النفايات، تغطي مساحة كبيرة من 5 كيلومتر مربع، وقد تم تزويد كل متطوع بالماء والعصير ووجبة خفيفة، لمواصلة جهوده.

ورحبت السيدة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالمشاركين في موقع عجمان. وقدمت لمحة شاملة عن الإنجازات البارزة للحملة. قائلة: "انطلقت المبادرة يوم 5 ديسمبر في الفجيرة وتقدمت بسلاسة عبر خمس إمارات، مما يمثل رحلة رائعة من النجاح".

وخلال كلمتها، أكدت السيدة حبيبة المرعشي على التأثير التراكمي للحملة منذ بدايتها في عام 2002، وقامت بتسليط الضوء على المقاييس الرئيسية مثل إجمالي النفايات التي تم جمعها، والعدد الإجمالي للمتطوعين، والمساحة الواسعة المغطاة للتأكيد على المساهمات الكبيرة للبرنامج في حماية البيئة.

وقالت السيدة حبيبة المرعشي في كلمتها: "إن نبض الاستدامة هو في الوحدة، فعندما يجتمع كل فرد ومنظمة ومجتمع معًا على منصة مشتركة، فإننا نؤلف سيمفونية قوية من التغيير الإيجابي. ونحن سعداء بالمشاركة المتنوعة من مختلف قطاعات المجتمع، نهدف إلى تنظيم ثقافة إعادة التدوير التي يتردد صداها في جميع أنحاء مجتمعاتنا، مما يخلق لحنًا دائمًا للمسؤولية البيئية.

وأعربت السيدة حبيبة المرعشي عن شكرها للراعي الرئيسي للحملة، ماكدونالدز الإمارات، والجهات الراعية، مرافئ أبوظبي، دبي للاستثمار، شركة فارنك، وبنك الخليج الدولي.

وقامت بالإعراب عن تقدير خاص للراعي الداعم كانباك والمساهمات القيمة من الجهات الداعمة مثل مياه العين، والمراعي، وأستر دي إم للرعاية الصحية، وبايرن لتأجير المعدات، ومصانع الفجيرة للبلاستيك، والرغيف الذهبي، والسنابل الذهبية.

كما تم تقديم خالص الشكر إلى الشريك الإعلامي جلف نيوز وشريك المسؤولية الاجتماعية الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورهما المحوري في ضمان النجاح الملحوظ لهذه الدورة من حملة "الإمارات نظيفة".

ومن المقرر أن تكون المحطة الختامية لحملة "الإمارات النظيفة" يوم 16 ديسمبر في إمارة دبي، بمشاركة مجتمعية قوية.

باعتبارها مؤسسة معتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تفخر مجموعة عمل الإمارات للبيئة بتسجيل الإنجازات الإيجابية لحملة الإمارا نظيفة، والتي تعمل كمنصة تنفيذ فعالة للعديد من أهداف التنمية المستدامة، الهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاهية، الهدف 11 : مدن ومجتمعات مستدامة؛ الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ الهدف 13: العمل المناخي؛ الهدف 15: الحياة على الأرض؛ والهدف 17: الشراكات لتحقيق الأهداف.

#بياناتحكومية

-انتهى-

معلومات للمحررين:

مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 1991 وهي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم وبرامج العمل ومشاركة المجتمع. يتم تشجيع ودعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية. وهي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم ومجلس التنمية الحضرية العالمية (GUD) وتحالف المستثمرين العالميين للتنمية المستدامة (GISD) وشبكة كوكب واحد في إطار برنامج النظم الغذائية المستدامة (SFS) والشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية (GPML) ومنظمة التغليف العالمية (WPO) بصفة "عضوية كاملة مع صلاحيات التصويت".

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