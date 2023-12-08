رفع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مستهدفاته لخفض الانبعاثات الكربونية إلى 50% مع نهاية 2030، تزامنا مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا وحتى 12 ديسمبر الجاري.



وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في بيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمعة إن "إعلان اليوم حول مضاعفة دبي نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى نسبة 50% بحلول عام 2030 يترجم التزام الإمارة الكامل بمستقبل مستدام محليا وعالميا".



كان المجلس أعلن عن مستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030، في فبراير 2022.



وتستهدف دبي الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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