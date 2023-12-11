بحضور قادة عالميين في مجال الاستدامة وحماية الطبيعة

يعرض ابتكارات رائدة في تكنولوجيا إدارة النفايات والحوكمة ومواد التنظيف والأزياء المستدامة

في إطار التزامه برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، يشارك مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف - كوب 28)، من خلال إتاحة الفرصة لخمس شركات ناشئة ملتزمة بتعزيز الاستدامة عرض ابتكاراتها، في خطوة تعكس إيمان "شراع" بدور تلك الشركات في تمهيد الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية وبناء مستقبل مستدام.

وخلال المؤتمر الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر بـ"إكسبو دبي"، يسلط جناح "شراع" في "المنطقة الخضراء" الضوء على قصص نجاح خمس شركات ناشئة في مجال الاستدامة هي: "كاندام تكنولوجيز" و"جرين فيوتشر بروجيكت" و"قيمة" و"مانهات" و"لوكيذر"، موفراً لها فرصة عرض التكنولوجيا الرائدة التي ابتكرتها وأفكارها الإبداعية التي تجسد جوهر الاستدامة.

"شراع" يمهد الطريق نحو الاستدامة

وكانت شركتا "كاندام تكنولوجيز" و"جرين فيوتشر بلانيت" قد فازتا بـ "تحدي بوابة الشارقة 2023" واستفادتا من دعم قدره نصف مليون درهم من العقود التجارية لدعم التأسيس والتوسع في الشارقة، حيث أطلق "شراع" تحدي هذا العام بالشراكة مع "وزارة التغير المناخي والبيئة" في دولة الإمارات، و"مجموعة بيئة" و"مدينة الشارقة المستدامة"، مستلهماً شعاره من مبادرة "عام الاستدامة" 2023 في دولة الإمارات.

"كاندام تكنولوجيز"

وتوفر شركة "كاندام تكنولوجيز" حلاً مبتكراً يساعد على إدارة النفايات من خلال مبادرات "أعد واربح" التي تستخدم تكنولوجيا اقتصادية، والتي تعمل على تحديد وفرز مجموعة واسعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها وتسهم في دعم الاقتصاد الدائري.

"جرين فيوتشر بروجيكت"

وتقدم شركة "جرين فيوتشر بروجيكت" أعمالاً استثنائية في تصميم وتنفيذ حل شامل للخدمات البرمجية المتخصصة بإعداد تقارير بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والممارسات المستدامة، بما يمكّن الشركات من رصد الانبعاثات الكربونية وتخفيفها.

"قيمة" و"مانهات" و"لوكيذر"

وتعرض الشركات الثلاث "قيمة" و"مانهات" و"لوكيذر" رؤاها الفريدة حول الاستدامة، حيث تقدّم "قيمة" مواد تنظيف صديقة للبيئة على شكل حبوب لتشجيع إعادة استخدام وتعبئة عبوات سائل التنظيف، فيما تركز "مانهات" على تكنولوجيا المياه المستدامة واستخدام الماء المتبخر طببيعياً للتغلب على التحديات التي تواجه الأمن المائي والغذائي، في حين تقدم "لوكيذر"، جلوداً نباتية بديلة، تظهر إمكانات الأزياء الأخلاقية المستدامة.

هدف ثلاثي: البشر والكوكب والازدهار

وأعربت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن فخرها بالشركات الخمس، قائلة: "لا يكتفي (شراع) باحتضان الأعمال فحسب، وإنما يحرص على تحفيز الأفكار المبتكرة القادرة على إحداث التحول الإيجابي المنشود، فنحن نؤمن بأهمية ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل مستدام، إذ تُجسد الشركات التي تعرض حلولها في (مؤتمر الأطراف - كوب 28) النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار الهادف، ونفخر في (شراع) بقيادة رحلة تمكين الشركات المسؤولة والسعي لتحقيق هدف ثلاثي يتضمن تعزيز جودة حياة الإنسان وحماية الكوكب وتحقيق الازدهار واستدامته".

وأضافت نجلاء المدفع: "أتوجه إلى المبتكرين وصناع التغيير الطموحين وأقول لهم إن (شراع) ملتزم بتمكينكم ودعم رحلتكم، وأدعوهم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مستدام من خلال ريادة الأعمال".

وتابعت: "إن التزام "شراع" بالاستدامة ليس مجرد مبادرة، وإنما مبدأ أساسي في جوهر رؤيته واستراتيجياته، فمن خلال عرض حلول الشركات الناشئة في (مؤتمر الأطراف - كوب 28)، يهدف (شراع) إلى تسليط الضوء على نجاحات تلك الشركات وإلهام جيل جديد من رواد الأعمال المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يجدون أفضل الحلول البيئية الرامية لحماية الكوكب".

ويجمع "مؤتمر الأطراف - كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة من القادة ورجال الأعمال والعلماء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية متيحاً لهم فرصة التعاون لإيجاد حلول عملية ملموسة لقضايا التغيّر المناخي، ويشارك أكثر من 70 ألف عضو من الوفود الدولية على منصته العالمية لبحث سبل التغلب على التحديات البيئية التي تواجه العالم.

#بياناتشركات

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