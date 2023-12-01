أعلنت مجموعة البنك الدولي، في بيان الجمعة، تخصيص 45% من تمويلها السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، وذلك ارتفاعا من هدف سابق عند 35%، من أجل بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ و"القيام بذلك بشكل أسرع".

وأٌعلن عن حزمة تمويلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الإمارات حتى 12 ديسمبر، وسط مساعي عالمية لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وبهذا سيرتفع حجم التمويلات بنحو 9 مليارات دولار مما كان مبرمج سابقا، ليصل إلى 40 مليار دولار، وقال البنك الدولي، إن الحزمة التمويلية الطموحة تساعد "الناس في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في وجه الدمار الذي يحدثه تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم".

وخلال كوب 28، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الجمعة "نبذل قصارى جهدنا لطموحنا ونخصص أكثر من 40 مليار دولار سنويا - أي حوالي 9 مليارات دولار أكثر من الهدف الأصلي،" حسبما نقلت رويترز.

ووفقا للبيان، ستركز مشاريع مجموعة البنك الدولي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود والتكيف بين الأشخاص الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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