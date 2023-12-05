دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة 3M عن مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، والذي يُعقد حالياً في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وتشمل المحاور الرئيسية لمؤتمر هذا العام التكنولوجيا والابتكار، والشمول، والمجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية، والتمويل.

وقالت جاييل شويلر، كبير مسؤولي الاستدامة في شركة 3M: "تحت شعار "عالم واحد" سيجمع COP28 القادة وصانعي السياسات والمجتمع المدني. الهدف هو تسريع الجهود من أجل اتخاذ إجراءات جماعية وموجهة نحو النتائج لسد الفجوات المتبقية بحلول عام 2030. من خلال التركيز على الاستجابة للجرد العالمي، يمكننا دعم إزالة الكربون، والانتقال إلى الطاقة، وكذلك الإنتاج والاستهلاك المسؤول."

كما أكدت جاييل شويلر التزام شركة 3M بمعالجة التحديات البيئية الملحة لتغير المناخ وندرة الموارد، مضيفةً: "من خلال توظيف خبرتنا في الصناعة والدروس المستفادة من التحديات الفريدة التي واجهناها في طريقنا نحو الاستدامة، نهدف إلى مواصلة تحقيق تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة."

وقدمت راية مكاوي، المدير الإقليمي للاستدامة لشركة 3M الشرق الأوسط وأفريقيا، وجهة نظرها الإقليمية حول أهمية COP28 لقاعدة عملاء 3M المتنوعة: نجتمع في بداية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، الحدث العالمي الرائد الذي يعرض أيضًا أفضل الإمكانيات في منطقة الشرق الأوسط. ويشهد الحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس، الذي يعد أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ الاتفاق، وسط دعوات جادة لتسريع العمل الجماعي في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، لذلك نرى فرصة مهمة لتعزيز الابتكار. وسيكون لدينا خلال الأسبوع المقبل، فرصة واعدة لتحديد الأهداف والمبادئ التوجيهية التي ستؤثر بشكل إيجابي على التغيرات المناخية. وسيساهم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو لمواجهة التغيرات البيئية المتسارعة".

استدامة 3M:

كجزء من استراتيجيتها الخاصة للاستدامة، خفضت 3M انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 78.8٪ منذ عام 2002. بالإضافة إلى ذلك، حققت 3M هدفها للطاقة المتجددة لعام 2025 بحلول نهاية عام 2022، حيث وصلت إلى استخدام 51.9٪ من الكهرباء المتجددة عبر مواقعها العالمية. كان هناك انخفاض بنسبة 37.8٪ في انبعاثات غازات الدفيئة القائمة على السوق من النطاقين 1 و 2 في عام 2022، مما وضع الشركة على مسار تحقيق هدف تخفيض بنسبة 50٪ بحلول عام 2030. ارتفعت كفاءة استخدام المياه إلى 16.8٪ مرتبطة بالمبيعات. تتوافق هذه المعالم مع التزامات الاستدامة الأوسع للشركة، والتي تشمل تحقيق الحياد الكربوني في انبعاثات النطاقين 1 و 2 بحلول عام 2050، وتهدف إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 20٪ بحلول عام 2030، وتحسين جودة المياه عند العودة إلى البيئة بعد الإنتاج. تظل 3M ثابتة في مهمتها لتقليل استخدام البلاستيك الأحفوري الجديد بنحو 56،700 طن بحلول عام 2025. في عام 2021، أعلنت الشركة عن استثمار إضافي بقيمة مليار دولار أمريكي على مدى فترة 20 عامًا لتحقيق هذه الأهداف.

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