الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة "لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050"، تستعد شركة جال أمرُك و "360- دي إم جي" (360-DMG) لإطلاق تعاون استراتيجي لتولي المسؤولية في إعادة التدوير المستدام في مجال الطيران. وتهدف المجموعتان إلى إطلاق برنامج رائد يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لترسخ بذلك مكانة الدولة باعتبارها قوة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمثل المشروع خطوة بالغة الأهمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، ويسلط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت تجاه البيئة وحمايتها من خلال اعتماد أساليب مبتكرة لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتمثل الأساس الذي يقوم عليه ذلك في تقديم برنامج شامل لاستصلاح المواد وإعادة تدويرها في قطاع الدفاع، الأمر الذي يشكل سابقة عالمية ويسلط الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مقر أول مصنع لإعادة التدوير الصناعي في العالم مخصص للحياد الكربوني.

تجمع الشراكة بين "جال أمرُك"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية، و"360- دي إم جي"، المتخصصة في استصلاح معادن الطيران، بين الخبرة والموارد الصناعية لتنفيذ برنامج قوي وصارم، سيكون عند انطلاقه بمثابة مخطط أولي لمشاريع الدفاع عبر آسيا، ومجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، وغيرها من المناطق حول العالم.

يمثل دمج برنامج إعادة التدوير الذي تقدمه "360- دي إم جي" مع خدمات هندسة الطيران التابعة لشركة "جال أمرُك" في قطاعي الدفاع والتجارة، تحالفاً ديناميكياً يركز على الاستدامة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. ومن خلال الاعتماد على أساليب مبتكرة لمعالجة المواد، فقد صمم برنامج شامل لاستصلاح المواد للتخفيف من البصمة الكربونية ومواجهة التحديات البيئية على نطاق أوسع، بهدف تقليل النفايات، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والمساهمة في الحفاظ على الموارد. ومن خلال الحد من الاعتماد المفرط على استغلال الاحتياطيات المستنفدة، فإن هذه الشراكة تُعبر عن إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لإحداث تغيير ملموس، ووضع معايير جديد لمسؤولية الشركات في مجال الطيران والدفاع.

ومن خلال تحقيق تقدم هائل في إطلاق هذا البرنامج، فمن المتوقع أن يتضمن التقرير الأول حول موازنة انبعاثات الغازات الدفيئة تفاصيل مهمة حول نجاحه وإمكاناته المستقبلية. وتدل هذه المبادرة على الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية والمسؤولية على نطاق عالمي.

وفي تعليق له، قال سعادة محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة "جال أمرُك": "تمثل الشراكة بين جال أمرُك و"360- دي إم جي" بداية تحول ديناميكي في مجال خدمات إعادة التدوير والصيانة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتؤكد رؤيتنا المشتركة لإطلاق أول برنامج لإعادة التدوير في قطاع الدفاع على مستوى العالم على النهج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تقديم حلول صديقة للمناخ عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، خاصة مع استمرار الدولة في العمل نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050."

بدوره قال بيير هاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "360- دي إم جي": "إنها فرصة فريدة ومميزة ومثالية لكلا الشركتين للانطلاق نحو تنفيذ مبادرة الاستدامة. ومن خلال تحقيق الريادة مع إطلاق أول برنامج في العالم لإعادة التدوير والمعالجة العكسية، فإن التحالف بين جال أمرُك و360- دي إم جي يوظف الخبرات التي تزيد عن 40 عاماً في مجال الطيران الدفاعي. يعزز هذا التحالف العلاقات الراسخة مع كبرى الشركات في مجال الطيران، والتعاون مع المعاهد الرائدة، والسعي لتقديم الحلول البيئية المتطورة، والالتزام الثابت بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة والمتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي".

#بياناتشركات

­-انتهى-

نبذة عن "جال أمرُك":

"جال أمرُك" هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العسكرية (MRO)، تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. تقدم شركة "جال أمرك" أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل في مجال الطيران العسكري لمجموعة واسعة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية.

تأسست الشركة في عام 2010 لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الرائدة في الصناعة والدعم اللوجستي المتكامل للقوات المسلحة الإماراتية والمشغلين الإقليميين من خلال مرافق ذات مستوى عالمي وشراكات مبتكرة وقوى عاملة مؤهلة ذات مهارات عالية. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gal.com وَ www.ammroc.ae