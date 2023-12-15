سترتفع حصة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في شركة فيرتيغلوب الإماراتية إلى 86.2% بعد أن وقعت اتفاق للاستحواذ على حصة مجموعة OCI جلوبال البالغة 50% مقابل 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

وفيرتيغلوب هي شركة منتجة لليوريا والأمونيا وهي من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية، ولديها شركات تابعة في مصر والجزائر والإمارات.

تأتي الصفقة بعد أيام قليلة من نهاية مؤتمر كوب 28 الذي استضافته الإمارات، وسط مساعي لتقليل الانبعاثات البيئية.

وشركة أو سي أي جلوبال مقرها هولندا، وتعمل في إنتاج النيتروجين والميثانول والهيدروجين. ويرأسها الملياردير ناصف ساويرس.

وستصبح أدنوك المساهم الأكبر في فيرتيغلوب بعد إتمام الصفقة، وستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة من فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

فيما ستدعم الصفقة خطط أدنوك لإنشاء منصة نمو عالمية للأمونيا، وهي ناقل رئيسي منخفض الكربون للوقود والهيدروجين.

كما تدعم الصفقة خطط النمو المستقبلية لشركة فيرتيغلوب، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في عام 2024، بشرط استكمال جميع الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقات مكافحة الاحتكار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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