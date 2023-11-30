أعلنت البحرين الخميس، استراتيجيتها الوطنية للطاقة بهدف تعزيز الأمن البيئي، وتتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.



وتستضيف الإمارات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 12 ديسمبر.

ويسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، ترتكز الاستراتيجية على هدفين رئيسيين هما "إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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