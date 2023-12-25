الهاجري: "رفع مستوى المسؤولية المجتمعية وتقليل البصمة الكربونية وترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر تعزيزاً لجاذبية واستدامة دبي"

"رفع مستوى المسؤولية المجتمعية وتقليل البصمة الكربونية وترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر تعزيزاً لجاذبية واستدامة دبي" الهاجري: "تحييد انبعاث 102 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي مبادرة لتجميع 3 مليون عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها، وهو ما يعادل 60 طناً من البلاستيك نوع (PET)، الذي يُستخدم على نطاقٍ واسعٍ في عبوات المياه والمشروبات الغازية والعصائر وحافظات الأطعمة، وذلك بسبب متانته وشفافيته ووزنه الخفيف، فضلاً عن عدم سميته وكفاءته الإنتاجية العالية في إعادة التدوير.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال العمل البيئي، وإلهام الأفراد والمؤسسات لإتباع خيارات صديقة للبيئة، إضافةً إلى الحدّ من استخدام البلاستيك، وتبنّي طرق وبرامج ترفع معدل تحويل المخلفات البلاستيكية عن مسار الطمّر، وزيادة مؤشر إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تعزيزاً لاستدامة نظافة وبيئة دبي، ودعماً لتحقيق المستهدفات البيئية الوطنية.

كما ستشمل المبادرة، إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، واستخدامها في تصنيع ملابس عُمال النظافة في البلدية، من خلال خيوط منُتجة من العبوات المُعاد تدويرها بنسبة 100%، برعاية "شركة دي جريد" (DGRADE). وبذلك، تصبح بلدية دبي أول بلدية تستخدم المواد المُعاد تدويرها في تصنيع مُنتجات ذات قيمة لموظفيها.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذه المبادرة المجتمعية توثق جهود البلدية في الحدّ من أضرار النفايات، وتعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر، تعزيزاً لمستهدفات عام الاستدامة في دولة الإمارات، وبما يتسق مع المرتكزات والمستهدفات الوطنية للحياد المناخي بحلول 2051، ومستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، وتحقيق نسبة 98% نفايات محولة عن مسار الطمر، منها 50% نفايات مُعاد تدويرها.

تحييد الانبعاثات الكربونية

وقال الهاجري: "تجسّد المبادرة حرص بلدية دبي على الارتقاء بمستويات المسؤولية المجتمعية للأفراد، وتفعيل مشاركة المؤسسات من القطاع العام والخاص في مبادرة هادفة للحدّ من أضرار البلاستيك، وتعزيز الاستدامة، إذ ستسهم في الحدّ من البصمة الكربونية، عبر تحييد انبعاث 102 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ترجمةً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة للصرف الصحي والنفايات، ورفع معدلات التدوير والمعالجة وتوفير الطاقة الكهربائية، بما يعزز جاذبية واستدامة دبي".

تعزيز ثقافة فرز النفايات

تُشجع القطاعين الحكومي والخاص على تعزيز ثقافة فرز النفايات، ورفع نسب وجَودة المواد المُعاد تدويرها، إضافةً إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات.

ووزعت بلدية دبي 100 حاوية ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة المُشاركة، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية، والأهلية، والرياضية.

كما خصصت 17 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير من مشاركات الجمهور في المناطق السكانية، و10 حاويات مميزة على شكل عبوة بلاستيكية لتعزيز مشاركة مرتادي الشواطئ في المبادرة. كذلك، وضعت البلدية 4 أجهزة ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية في بعض المرافق العامة مثل؛ برواز دبي، وسفاري بارك، وحديقة الخور، إضافةً إلى مبنى بلدية دبي، ومركز متعاملي البلدية في المنارة.

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