دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة الفطيم، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، رسمياً مشاركتها في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي يستمر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، لتؤكد التزامها بتقديم أحدث حلول النقل المستدامة في الفعالية العالمية.

وتستعرض مجموعة الفطيم سلسلة من مبادرات الاستدامة الرائدة التي تشكل الركائز الرئيسية للمنظومة الشاملة للنقل الكهربائي المزمع إنشاؤها في دولة الإمارات، كما تشارك المجموعة أفضل الاستراتيجيات العالمية المستدامة وأفضل الممارسات وخطط العمل المتعمقة مع شركائها في مجموعة من القطاعات المتنوعة، بدءاً من السيارات ووصولاً إلى البيع بالتجزئة.

إحداث نقلة نوعية في مشهد حلول النقل الصديقة للبيئة

تتصدر مجموعة الفطيم للسيارات، أحد الأقسام الرئيسية لمجموعة الفطيم، المشهد في مؤتمر الأطراف كوب 28، حيث تستعرض أسطولاً كبيراً يضم 360 مركبة عاملة بالطاقة الجديدة وثماني حافلات كهربائية ومحطات شحن السيارات الكهربائية Charge2Moov المتطورة خلال المؤتمر. وتعهدت المجموعة برفع نسبة مبيعاتها من هذه المركبات إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات، إلى جانب تركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة إقليمياً في قطاع النقل المستدام لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات. وتتماشى هذه المهمة بشكلٍ وثيق مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أشار بول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات، إلى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المجموعة، مدفوعةً بمكانتها الرائدة في سوق السيارات، لتعزيز جهود التحول الجماعي نحو اعتماد حلول النقل المستدام والحد من انبعاثات الكربون في دولة الإمارات. كما أكد ويليس على أن المجموعة تكرس جهودها واستراتيجياتها لبناء منظومة متكاملة للنقل الكهربائي تسهم في رسم ملامح جديدة لسوق السيارات الكهربائية، وتشجع مزيد من الأشخاص في الدولة على اعتماد حلول القيادة المستدامة كوسيلة رئيسية للنقل. وأضاف ويليس أن هذه الفعالية العالمية تشكل منصة مثالية لتعزيز وعي الزبائن وإقامة شراكات مهمة وضرورية لرفد العمل المناخي.

عرض شامل لحلول مجموعة الفطيم ضمن جناحها الخاص

تعرض مجموعة الفطيم ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف كوب 28 محفظتها المتنوعة من أحدث طرازات المركبات الكهربائية، بدءاً من سيارات الركاب، مروراً بالمعدات الإنشائية، ووصولاً إلى السكوترات الكهربائية.

ويشهد الجناح الظهور الإقليمي الأول لسيارة بولستار 3 الجديدة كلياً، وبي واي دي من طراز هان، وحفارة فولفو إي سي آر 25 الكهربائية المدمجة وسكوتر ريفير إيندي الكهربائي العامل بعجلتين. كما تعرض المجموعة سيارة فولفو إكس سي 40 ريتشارج، أحدث طرازات السيارات الكهربائية في محفظتها، بالإضافة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية Charge2Moov.

ويمكن للزوار أيضاً تجربة صالة العرض الافتراضية التفاعلية للسيارات الفريدة من نوعها، والتعرف على أحدث أكاديمية للتدريب على صيانة المركبات الكهربائية، ما يعكس المنهجية الشاملة لمجموعة الفطيم للسيارات في تطوير البنية التحتية للنقل المستدام.

جلسات حوارية هادفة ومؤثرة

تستضيف مجموعة الفطيم جلسات حوارية رئيسية في المنطقة الخضراء وضمن جناحها الخاص، حيث تجمع أبرز قادة القطاع وخبراء الاستدامة والشركاء لمناقشة أهمية إزالة الكربون بالنسبة للأعمال، واستكشاف التحديات والفرص في عملية التحول نحو مستقبل مستدام.

زيارة جناح المجموعة الذي يحمل رقم 80، مركز التكنولوجيا والابتكار 2 - المنطقة الخضراء

تدعو المجموع زوار مؤتمر الأطراف كوب 28 لاختبار مجموعة مذهلة من طرازات المركبات الكهربائية الاستثنائية، والتعرف على أحدث الابتكارات المتقدمة والبنية التحتية للنقل الكهربائي التي تقود دفة التطور المستدام في دولة الإمارات.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم. وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها، كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يومياً لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com