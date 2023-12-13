شهد المنتدى حضور أكثر من 500 مشارك، وتزويد المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بالمهارات والأدوات والعلاقات اللازمة للاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة في مجال تقنيات المناخ.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج بالتعاون مع فينتشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري المغامر التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها. وانعقد المنتدى على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28) تحت شعار "تقنيات المناخ من أجل التغيير".

وشارك في تنظيم الدورة الثامنة من المنتدى البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات ومنصة ذا كاتاليست، حيث تأتي انسجاماً مع طموحات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وتهدف إلى توفير الدعم والاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ التي تعمل على تطوير الحلول الهادفة لمعالجة التغير المناخي وتوسيع نطاقها.

وقدم منتدى آنجيل رايزينج جلسات تعليمية تركز على المستثمرين في مجال تقنيات المناخ من خلال برنامجين:

اجتماع آنجيل رايزينج مع هيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: الأربعاء 6 ديسمبر 2023، بين 2:30 و4:00 عصراً في جناح هيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف كوب 28. حيث ناقش الاجتماع سُبل تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد قادر على التكيف مع التغير المناخي والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في مجال تقنيات المناخ، كما ضم جلسة حوارية بعنوان "التغير المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي: السنوات العشر القادمة" مع باتريشيا كيتينغ، مديرة أولى ورئيسة توسع ممارسات الأعمال في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إضافة لدراسة حالة محلية بعنوان "من الإمارات العربية المتحدة إلى جميع أنحاء العالم: تاريخ سوق المأكولات البحرية" مع طارق علي-محمد، المدير المالي لشركة سي فود سوق، إضافة إلى حوار معمّق يناقش سُبل تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد قادر على التكيف مع التغير المناخي والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في مجال تقنيات المناخ، ويشارك فيه 15 من نخبة قادة الفكر.

منتدى آنجيل رايزينج: الخميس 7 ديسمبر من العام الحالي بين 2:00 عصراً و5:00 مساءً، في منطقة ابتكارات العمل المناخي، مركز مؤتمرات مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة. حيث شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمحليين الذين استكشفوا "تقنيات المناخ من أجل التغيير"، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتسريع الاعتماد على الحلول التكنولوجية من خلال الشركات الناشئة لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتضمن جدول الأعمال كلمة يلقيها توماس ديباس، العضو المنتدب ورئيس قسم الشراكات في وزارة الخارجية الأمريكي، وجلسات نقاش حول مواضيع محددة، وجلسات حوارية، ومحادثات جانبية، تليها جلسات تواصل بمشاركة ما يزيد على 150 ضيف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: "أصبح أمراً واضحاً للغاية بأن مشاركة القطاع المالي في المنطقة ضرورية للغاية وتساهم في الحد من تغير المناخ وضبط معدّل ارتفاع حرارة المناخ عند 1.5 درجة مئوية، لا سيما بينما يناقش العالم أكبر التحديات في عصرنا خلال مؤتمر الأطراف كوب 28. وأثبت مرة أخرى المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج، الذي يُقام سنوياً بالتعاون بين ستارت إيه دي وفينتشر سوق، أنه عمل على توفير فرص كبيرة لأصحاب المصلحة من أجل التعاون والتركيز على الأولويات وتعزيز الجهود لإحداث تغيير حقيقي من خلال الاستثمارات المؤثرة والهادفة في مجال العمل المناخي."

وأضاف جاجاناثان: "لقد ساهم برنامج فعالياتنا في استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها اثبات أن الاستثمارات في مشاريع تكنولوجيا المناخ تحفز المشاريع الرائدة وتعزز التقدم التكنولوجي ونمو المشاريع الريادية الرامية لمعالجة التحديات البيئية. وبصفتنا من الجهات الفاعلة المعنية، ينبغي علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، دعم عملية الاستثمار في العمل المناخي لضمان اتخاذ خطوات حقيقية تساهم في الحفاظ على البيئة. آملاً أن نكون قد قمنا خلال الأيام الماضية ببعض هذه الخطوات المهمة نحو تحقيق هذا الهدف."

وأضاف جون تيت، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين: "أقيمت ندوة "إينجل رايزنج" هذا العام بهدف تحفيز شراكات جديدة بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والمستثمرين العالميين الرائدين. تدرك شركة تمكين و"ستارت إي دي" مدى أهمية هذا التعاون في الوقت الذي يجتمع فيه العالم هنا في دولة الإمارات لمكافحة تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" وما بعده."

ومن جهتها، قالت مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “تفخر البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات كونها شريكاً مع ستارت إيه دي وتمكين وفينتشر سوق، بهدف تسليط الضوء على ضرورة الاستثمار الإقليمي في تقنيات المناخ من أجل التغيير. وخلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس، عن مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، بهدف تحفيز التمويل لمعالجة أزمة المناخ. وسيساهم هذا التمويل على الرفع من قدرة صمود السكان في الدول الأقل تطوراً، وحماية الدول الجزرية الصغيرة النامية المهددة بتغير المناخ، ودعم الانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم. إضافةً إلى أنه تم في اليوم الأول من المؤتمر عقد اتفاق تاريخي وهو التعهد بتقديم 429 مليون دولار لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم لدفع تكاليف الآثار المتعلقة بكوارث المناخ والتي لا يمكن محوها."

وأضافت سترونج: " تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً بارزاُ في تعزيز هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة. ومن بين شركائنا، على سبيل المثال، فينتشر سوق - أحد صناديق رأس المال الاستثماري الأولى في المنطقة التي تقودها النساء والتي تركز على تكنولوجيا المناخ. ونأمل أن تعمل هذه المبادرة على تشجيع المزيد من الاستثمارات الإقليمية في التقنيات التحويلية لتحقيق طموحاتنا وإظهار أفضل ما في القيادة المبتكرة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة."

ومن جهتها قالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس والشريك العام في فينتشر سوق: "نتطلع إلى مشاركة نخبة من المتحدثين العالميين في المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج، حيث من المقرر أن يشاركوا في مناقشات معمّقة حول أهم المواضيع التي سيتناولها مؤتمر الأطراف كوب 28، بما فيها تقييم مجالات الاستثمار المناخي في مراحله المبكرة، ومناقشة التطور التي تشهدها دول جنوب العالم في مجال تقنيات المناخ وتوفير رأس المال، ودراسة أحدث البيانات والمعلومات المناخية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإضافة فقرة تعريفية بالشركات الرائدة الملتزمة بتوفير حلول مبتكرة لمعالجة التغير المناخي خلال العقد القادم.

واستضافت النسخة الثامنة من المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج مجموعة من المتحدثين البازين، بما في ذلك: جون تيت، الرئيسي التنفيذي لشركة تمكين؛ وتوماس ديباس، العضو المنتدب ورئيس قسم الشراكات في وزارة الخارجية الأمريكي؛ وبيتر هيرش، مدير شؤون الاستدامة لدى شركة 2150؛ وجيسيكا ماثيوز، المديرة العامة والمديرة العالمية لشؤون الاستثمار المستدام لدى بنك جي بي مورغان الخاص؛ وسوابنا غوبتا، الشريك المؤسس في أفانا كابيتال؛ وفرانسيسكو جارديم، الشريك الإداري في إس بي فينتشرز؛ وروبرت بارتروب، كبير موظفي الموارد في سورس جلوبال؛ وسليمان أمين، الرئيس التنفيذي لمنصة ذا كاتاليست؛ وآبي سام توماس، رئيس تحرير مجلة إنتربرينير الشرق الأوسط؛ وسوزان جراهام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى ديندرا سيستمز؛ وديك كاميرون، نائب رئيس العلوم في شركة باتشاما؛ وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس والشريك العام في فينتشر سوق؛ ونهال شيخ، المديرة المساعدة للاتصالات والمشاريع الاستراتيجية في ستارت إيه دي؛ وفيل هارت، كبير الباحثين ورئيس مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي؛ وشون دينيس، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي في شركة سي فود سوق؛ وريك فوكس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بارتانا؛ وباتريشيا بوبنر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوربيليون.

ويستهدف منتدى آنجيل رايزينج صناديق المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين الداعمين، والمستثمرين المؤسسيين، والمستثمرين من الشركات والحكومات، والجهات المعنية المهتمة بالاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تركز على التأثير والتي يمكنها إحداث تغيير إيجابي في مستقبل المناخ والاقتصاد. وجمع المنتدى على مدى سبع سنوات 100 خبير عالمي و2,900 مشارك، ووصل إلى 11 مليون شخص حول العالم. وتضم قائمة شركاء القطاع لهذه الدورة هيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي وجمعية المرأة الأوروبية.

#بياناتشركات

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حول ستارت إيه دي:

ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. توجّه المنصة الشركات الناشئة والمحلية والعالمية للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها. تقدّم المنصة نموذجاً جديداً للابتكار، من خلال إنشاء برامج تركّز على تحقيق أثر فعلي بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الحكومات والشركات والمستثمرين ومؤسسات الابتكار، مما يعزّز مساعي دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. ويعمل النموذج الفريد من نوعه على تمكين الشركات من زيادة الابتكار، عبر التعاون مع الشركات الناشئة ومساعدتها في تطوير أعمالها الأساسية وتزويدها بالتدريب اللازم ومنحها فرصة اختبار الحلول والرؤى تحت إشراف قادة القطاع.

كما تقدم المنصة فرصاً استثنائيةً لتطوير أعمال الشركات الناشئة المحلية والعالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الباحثين والمستثمرين والشباب، من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من البرامج والمرافق الحديثة وشبكة تواصل عالمية. تلعب ستارت إيه دي دوراً ريادياً في دفع عجلة الابتكار في قطاعات البناء والتجزئة والتمويل وغيرها من القطاعات الأساسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت الشركات المشاركة في المنصة في جمع استثمارات بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، بينما ولّدت عائدات وصلت إلى 50 مليون دولار أمريكي، وأطلقت أكثر من 50 مشروعاً تجريبياً مع مؤسسات عالمية ووفرت ما يزيد عن 270 فرصة عمل في أنحاء العالم.

حول شركة "تمكين":

تمكين ذ.م.م. هي شركة مقرها أبوظبي تهدف إلى إطلاق مشاريع تسهم في ازدهار المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد شراكات مع جهات محلية ودولية رائدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

حول جامعة نيويورك أبوظبي:

تُعد جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارته من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتدمج الجامعة بين برنامج بمعايير انتقائية عالية لتخصصات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية مع مركز عالمي للبحوث المتقدمة، وتتيح لطلابها القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب فرص التعاون والتطور للتغلّب على التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة.

وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، وتتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.

نبذة عن فينتشر سوق:

فينتشر سوق، هي شركة لإدارة صناديق رأس المال الاستثماري مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولها محفظة عالمية. وهي تدير صناديق مواضيعية، مع التركيز الاستثماري الحالي على التكنولوجيا المالية وتقنية المناخ. وتفتخر الشركة بكونها عضوًا أساسيًا في النظام البيئي لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتواصل الاستثمار بكثافة كشركة في التعليم والمحتوى والبرمجة.