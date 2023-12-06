أعلنت رئاسة قمة المناخ "كوب 28"، يوم الأربعاء، حصيلة الداعمين من الدول لبعض أهم المبادرات والإعلانات التي أُعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وتتعلق تلك المبادرات بمكافحة تداعيات تغير المناخ وبالانتقال إلى الطاقة النظيفة وبالهيدروجين والصحة والغذاء والزراعة والتبريد.

أهم الإحصائيات المُعلنة

أعلنت 123 دولة دعمها لتعهد كوب 28 بزيادة القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة من المصادر المتجددة ثلاثة مرات وبمضاعفة كفاءة الطاقة على مستوى العالم.

ويهدف ذلك التعهد إلى أن تصل الطاقة المولدة من مصادر متجددة إلى 11,000 غيغاوات على الأقل بحلول عام 2030.

دعمت 140 دولة إعلان كوب 28 بشأن الغذاء والزراعة المستدامة والعمل المناخي.

وتمثل هذه الدول الداعمة أكثر من 5.7 مليار شخص، و70% من الغذاء المستهلك في العالم، وما يقارب 500 مليون مزارع، و76% من إجمالي الانبعاثات من النظام الغذائي العالمي.

132 دولة دعمت إعلان كوب 28 بشأن الصحة والمناخ.

كما أعلنت 63 دولة دعمها لتعهد يهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملية التبريد.

ودعمت 52 دولة ميثاق كوب 28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.

دعمت 38 دولة إعلان كوب 28 بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته.

75 دولة دعمت إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، ويهدف لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز استعدادها لمواجهتها.

كما أعلنت 71 دولة دعمها لإعلان كوب 28 بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي.

ودعمت 13 دولة إعلان كوب 28 بشأن التمويل المناخي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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