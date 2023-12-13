عقدت شراكات واتفاقيات عدة وعرضت مشاريعها المستقبلية لجمهور 198 دولة في جناحها المستدام

داوود الهاجري: "مشاركة بلدية دبي في مؤتمر "كوب 28" قدمت نموذج ريادي في التعاون المناخي والعمل البلدي الذي يحقق التنمية ويعزز الاستدامة

7 اتفاقيات وقّعتها بلدية دبي خلال مشاركتها في "كوب28" كشريك استراتيجي للمسار

أكثر من 20 ألف زائر سجلهم جناح بلدية دبي في المنطقة الخضراء بموقع انعقاد "كوب 28" في مدينة إكسبو دبي

أكثر من 10 مشاريع استراتيجية عرضتها بلدية دبي من منصة مؤتمر الأطراف "كوب 28" بدولة الإمارات

أكثر من 50 فعالية وورشة نظمتها وشاركت فيها بلدية دبي خلال مشاركتها في "كوب 28"

اختتمت بلدية دبي مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" ، بالإعلان عن توقيعها 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وسجّل جناح بلدية دبي المستدام المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر من 20 ألف زائر. فيما نظمت وشاركت البلدية في أكثر من 50 فعالية وورشة عمل خلال مؤتمر .COP28

وشاركت بلدية دبي في القمة المناخية العالمية الأكبر من نوعها والتي استقطبت عشرات آلاف المشاركين من 198 دولة، كشريك استراتيجي للمسار للمؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي. وأطلقت البلدية أكثر من 10 مشاريع استراتيجياً لدعم العمل المناخي على مستوى الإمارة والدولة والعالم..

نجاح بالعلامة الكاملة

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "مشاركة بلدية دبي في مؤتمر "كوب 28" نموذجاً ريادياً للتعاون المناخي والعمل البلدي الذي يحقق التنمية ويعزز الاستدامة."

وأضاف الهاجري: "نجاح بالعلامة الكاملة سجلته دولة الإمارات في تنظيم القمة المناخية العالمية الأكبر مشاركة.

وأكد سعادته أن بلدية دبي، انطلاقاً من رؤيتها كبلدية رائدة لمدينة عالمية واستكمالاً لدورها كشريك استراتيجي لمسار مؤتمر الأطراف COP28، ستواصل مسارها المستقبلي الحريص على تحقيق الحياد المناخي لكافة عملياتها خلال العقود القليلة المقبلة، وستتوسع في حزمة المشاريع المتكاملة التي أعلنت عنها من منصة المؤتمر المناخي العالمي، بما يسرّع تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات 2050 ويكرس موقع دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل المستدامة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة."

وتركزت المشاريع التي أعلنت عنها بلدية دبي خلال COP28 في قطاعات حيوية أبرزها الحياد المناخي، والتوأمة الرقمية لمدن ومجتمعات المستقبل الحضرية، وتخضيرها، واستدامة مبانيها وبناها التحتية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الاستخدام وإعادة التدوير في إدارة خدماتها، بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية وبالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما شملت مشاريع البلدية توسيع المحميات الطبيعية وتطوير نظم تصنيف البناء الأخضر وتطبيق مبادرات صفر نفايات و100% استخدام مستدامة لمياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.

دعم لخطة العمل

ودعمت أنشطة بلدية دبي الركائز الأربع لخطة العمل التي وضعتها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وهي حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي.

دور استراتيجي توعوي

نفذت فرق البلدية 80 جولة تفتيشية لإجراءات الصحة والسلامة العامة للمواقع والاجنحة والمباني ضمن موقع انعقاد "كوب 28" و أكثر من 1000 جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء مواقع بيع الأغذية والمشروبات في موقع انعقاد "كوب 28" بشروط الصحة والسلامة خلال أسبوعي انعقاد المؤتمر المناخي العالمي الأبرز، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة وإجراءات السلامة البيئية قبل وأثناء وبعد عمليات تركيب وتفكيك الأجنحة المشاركة في المؤتمر.

#بياناتحكومية

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عن بلدية دبي

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.