قادة من منظمات وديانات دولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية وشبكات علمية يجتمعون لإعلاء صوت التسامح والشمول.

4 تريليونات دولار هو مقدار العجز السنوي في التمويل اللازم لدعم أهداف صافي الصفر وحماية الطبيعة.

دبي: برعاية وحضور مميز من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقدت جلسة خاصة للتحالف العالمي للتسامح اليوم في مدينة إكسبو دبي ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر كوب28.

التحالف العالمي للتسامح هو شبكة تعاونية ملتزمة بحماية كرامة جميع البشر وضمان أمنهم وسلامتهم بمختلف أعمارهم وجنسياتهم ودياناتهم ولغاتهم وجنسهم ومستواهم أو موقعهم في الحياة. ويستمر التحالف باكتساب زخم عالمي في تمهيد الطريق لإيثاق منصات الحوار وتوطيد أواصر التفاهم عبر الأديان.

وجمعت الجلسة قادة من منظمات دولية وديانات عالمية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية وشبكات علمية لمناقشة الفرص الفريدة المتاحة لاستدامة الحكمة الجماعية وتسخيرها لخدمة الإنسانية، وتبادل الآراء بخصوص التحديات العالمية الملمة بالبشرية للتوعية بالقضايا الملحة والتشجيع على التكافل في مواجهتها.

وفي الملاحظات الافتتاحية للاجتماع، دعا بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، إلى استدامة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية عبر الحوار والشمول، وتحدث عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي والاستدامة والدور الحاسم الذي يؤديه هذا القطاع في ذلك، إذ علّق: "لطالما كانت المؤسسات التجارية والخيرية على هامش الأجندة المناخية، وهذا أمر من الضروري تصحيحه، لذلك، اتخذت رئاسة كوب28 على عاتقها قيادة تغيير جذري في عملية مؤتمر الأطراف كوب، يقوم على شمول جميع مناطق العالم والقطاعات وإعطائهم منصة للتعاون في تحقيق الأهداف بتوظيف ما يتميز كل منها من قوى وإمكانيات. هنا تكمن قوة الشمول التي ستحقق أفضل النتائج بتكثيف التمويل وتوفير ال4 تريليونات دولار المتوقع احتياجها سنوياً لدعم أهداف صافي الصفر وحماية الطبيعة."

وكان من بين المشاركين معالي السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات؛ والسيد عبد الله الشحي، المدير التنفيذي لبيت العائلة الإبراهيمية؛ والسيدة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات: والدكتورة مارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي؛ والسيدة كلير دالتون، رئيسة وفد لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى دولة الإمارات.

ويؤكد التحالف العالمي للتسامح أن تعزيز التفاهم والتكافل بين أمم العالم سيكون شديد التأثير على القضايا التي يواجهها كوكب الأرض مثل عدم المساواة والانعزالية والتحديات البيئية، موضحاً أن مثل هذا التسامح مطلب أساسي وشرط رئيسي لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.

الهلال للمشاريع الاستثمارية، وهي منصة الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات وصناديق الأسهم الخاصة في مراحلها المتقدمة.

الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي المخصص للشركات وصناديق رأس المال الاستثماري العالمية سريعة النمو في مراحلها الأولى، والتي تعتمد في تشغيل عملها على التكنولوجيا.

الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال الناشئة الخاصة بالهلال للمشاريع التي تتولى تأسيس أعمال تتسم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة

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