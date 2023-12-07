السيارة الكهربائية الذكية صنعت في أبوظبي وتجسد الابتكار التكنولوجي

تجمع بين أحدث التقنيات في السيارات الجديدة العاملة بالطاقة النظيفة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – طرحت نيوتن "إن دبليو تي إن"، الشركة االرائدة في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة وحلول التنقل الفاخرة للركاب، السيارة الكهربائية الذكية ربدان ميوز، من علامة ربدان في المعرض المصاحب لمؤتمر كوب 28.

وتعتبر ربدان علامة متميزة للسيارات الكهربائية من شركة نيوتن، والتي يتم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسد الابتكار التكنولوجي ومستويات فائقة من الراحة الذكية والقوة السلسة والرفاهية. وتدمج العلامة بين أحدث التقنيات المستخدمة في السيارات الجديدة العاملة بالطاقة النظيفة.

وتأتي ربدان ميوز بتصميم عصري وقوة كبيرة ومدى طويل، مع راحة فائقة ونظام ترفيهي رقمي فريد من نوعه. وتركز ميوز على توفير تجربة ركوب مريحة وذكية تتمحور حول الركاب، مع تجهيز جميع مقاعد السيارة بخصائص التحكم الفائق. وتم تزويد السيارة بمكتب مدمج ونظام ترفيهي لتلبية احتياجات العمل والسفر العائلي بشكل كامل.

وتعد ميوز أولى سيارات الركاب الذكية من "نيوتن"، التي ترتكز على تصميم مبتكر من خلال الجمع بين تخصيص نمط الحياة، واتصال إنترنت الأشياء، وتقنيات القيادة الذاتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه المركبة ذات الأغراض الخاص، تجربة شمولية مع الانسجام بين الشكل والمزايا العملية.

وتعتبر ميوز بمثابة تحقيق لحلم شركة نيوتن الجريء، الذي يتمثل في تكامل التكنولوجيا الذكية مع الاتصال والتنقل المستدام. وبما يسجم مع اسمها المستلهم من اسم العالم إسحاق نيوتن، تسعى نيوتن إلى قيادة عصر جديد من التنوير، حيث تقوم التقنيات الذكية التي تركز على الركاب بتشكيل مستقبل التنقل والارتقاء بالخبرات المشتركة. وتسعى الشركة من خلال طرح هذه المركبة إلى إعادة تعريف الرفاهية والجيل المقبل من التنقل.

وتم تصميم ميوز على منصة صفر جاذبية، من ابتكار شركة نيوتن، وهي منصية هندسية مريحة ومتقدمة تقنياً، وتتميز بنظام رائد للشاسيه ونظام رائد في القوة المحركة. وتوفر العملية الجديدة في خلط الفولاذ والألمنيوم، بنية عالية الكفاءة وآمنة لتعزيز المساحة الفائقة وتجربة المقصورة الذكية.

وتعد منصة صفر جاذبية منصة نموذجية لهندسة المركبات تم تطويرها لجميع سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات ذات الأغراض الخاصة، والسيارات متعددة الأغراض، وتعد منصة هندسية عامة للمركبات الفاخرة من الفئة سي إلى دي، وتشمل المركبات ذات قواعد العجلات من 2850 إلى 3200 ملم.

وتعمل المنصة على تقليل تكاليف المواد المستخدمة في صناعة السيارة بشكل فعال من خلال تقصير وقت تطوير السيارة بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل تكلفة تطوير السيارة بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين جودة منتج السيارة بشكل كبير.

ويعكس التصميم الخارجي وأبعاد السيارة المساحة الفائقة للتصميم الداخلي، وتتميز بخطوط أنيقة ديناميكية حادة، لنحصل على شكل فريد مقسم إلى مقصورة تشبه مقصورة المروحية وهيكل قوي. وكان هدف فريق التصميم في نيوتن تحقيق تناغم متوازن بين العلوم وفن تكنولوجيا السيارات مع التصميم الجمالي والمزايا العملية.

وتؤمن شركة نيتوتن أن لا حدود للرفاهية، وحرص فريق التصميم في نيوتن على تجاوز حدود التصميم إلى أقصى ما يمكن دون التقيد بأي فكرة قد تحد من الإبداع، لتوفير واحة من الراحة والاسترخاء، على النقيض من ضغوط الحياة العصرية، وامتدادًا لغرفة المعيشة الخاصة بالعملاء، أو جناح الفندق أو صالة الدرجة الأولى، فضلاً مع تقديم تجربة التواصل مع العالم الخارجي بالطريقة الأكثر كفاءة وبديهية.

وجاءت النتيجة على شكل مساحة واسعة مع أسطح محيطة بسيطة التصميم تلتف حول أربعة مقاعد تتميز بمساحة الأرجل الأكثر اتساعاً في فئتها. وتحل الشاشة البانورامية على شكل حرف U محل لوحة الأدوات التقليدية، ما يوفر للركاب في المقاعد الأمامية أجواء تشتمل على أحدث التقنيات المكتبية والترفيهية المدمجة. ويعكس تناغم الألوان والمواد المستخدمة اللون الأخضر والمبادئ المعتمدة للمشروع في استخدام المواد المستدامة فقط في جميع أنحاء التصميم الداخلي.

وتشمل أبرز المزايا في ميوز كل من التصميم المعاصر، نظام الاتصال الرقمي، تكنولوجيا القيادة الذاتية، إدارة حركة المرور الذكية، تجربة رائعة داخل المقصورة، شحن عالي السرعة بنظام 800 فولت، تعزيز مدى القيادة في المناخ البارد، تحسين مدى القيادة على الطرق السريعة، سرعة قصوى غير مسبوقة، مساحة واسعة لركاب الصف الثاني.

يشار إلى أن كلمة ميوز هي اختصار يرمز إلى كلمات : Marvelous، Unique، Sensual، و Elegance. وتمثل الكلمات الأربعة فلسفة التصميم والمزايا المبتكرة للسيارة، مع التركيز على عدد من الجوانب، مثل الهندسة الفائقة والتفرد والتصميم الحسي والأناقة الراقية. وتشكل معاً وصفاً مثالياً لما يهدف طراز ميوز إلى تجسيده وتقديمه لركابه.

Marvelous/ رائع: ميوز هي أعجوبة الهندسة والتصميم الحديث. ويضمن تكامل تكنولوجيا السيارات ذات الأغراض الخاصة تجربة قيادة ليست مثيرة فحسب، بل آمنة وعالية الكفاءة أيضاً. ويساعد النظام المتقدم لمساعدة السائق والملاحة المرورية وأدوات التحكم البديهية على خلق أجواء قيادة لا يمكن وصفها إلا بالرائعة.

Unique / فريدة من نوعها: مع التركيز على المواضفات التي تتمحور على الركاب، تقدم ميوز تجربة استثنئاية. وتسهم وسائل الراحة الفريدة مثل التحكم في المناخ حسب الطلب والذكاء في ترتيب وضعية المقاعد وخيارات المعلومات والترفيه الشخصية، في جعل كل رحلة مريحة وممتعة ومصممة لتناسب تفضيلات الركاب.

Sensual / حسي: يهدف تصميم ميوز إلى جذب جميع الحواس. الخطوط الحسية والتصميم الداخلي المذهل يخلق علاقة بين السيارة والراكب تتجاوز مجرد علاقة مع وسيلة نقل عادية. ومع التكنولوجيا الذكية، يتم تعديل الأجواء لتناسب الحالة المزاجية، ما يوفر تجربة فائقة، وقيادة تحفز الحواس.

Elegance / الأناقة: تفيض السيارة بالأناقة من كل جانب. وبدءاً من التحكم السلس بالقيادة وانتهاءً بالتصميم الرشيق، تعد المركبة نموذجاً للسيارات الراقية. وتضمن التكنولوجيا الذكية رحلة سلسة وأنيقة من البداية إلى النهاية.

كما تعرض نيوتن في كوب 28 سيارة تصوراً لمنظومة الحياة الشاملة تحت اسم موتوبيا، وهو أسلوب حياة يرتكز على ميوز ويتجاوز مجرد النقل. ويقدم نوتوبيا تصوراً عن مستقبل يتكامل فيه نمط الحياة الأخضر بسلاسة تامة مع التكنولوجيا المتطورة، ويشير إلى إعادة تشكيل المدن وإعادة ابتكار أسلوب حياتنا، وتشكل مفهوماً رائداً يدمج سيارات الركاب الذكية مع نهج مبتكر للحياة المستدامة. وتستفيد نيوتن من الكفاءة التي تتمتع بها مركبة ميوز ومركبات الركاب الذكية المستقبلية لتعزيز هذا التكامل.

ويعتبر نوتوبيا نقلة نوعية في الطريقة التي ننظر بها حالياً إلى وسائل النقل والحياة في المدينة. وتقدم نيوتن من خلال نوتوبيا منطومة مبتكرة شاملة تجمع بين التنقل الأخضر والتكنولوجيا الذكية والاستدامة في مزيج متناغم.

ويشتمل تصور نوتوبيا عل نيوتو التي تعد أكثر من مجرد مفاتيح رقمية، بل بوابة إلى عالم من الخبرات والخدمات داخل المنظومة الشاملة لأسلوب الحياة. ومع كل رحلة يتم القيام بها في ميوز ، يمكن استخدام نيوتو في العديد من المجالات مثل الشحن والترفيه، التخصيص والفن.

يقع جناح الشركة في منصة التكنولوجيا والابتكار في "كوب 28"، رقم 2، جناح 74.

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نبذة عن شركة "إن دبليو تي إن"

"إن دبليو تي إن" هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء متخصصة بتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد لديها منشأة تجميع كاملة للمركبات في أبو ظبي وقاعدة لتصنيع سلسلة التوريد في مدينة جينهوا، الصين. وتلتزم "إن دبليو تي إن" بالعمل وفق مستقبل واعد لحلول التنقل يجمع بين التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية المعاصة وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا القيادة المستقلة إلى جانب مراعاة كافة جوانب الطاقة الخضراء.

بالإضافة إلى تقديم طرح مركبات الطاقة الجديدة ، تحرص الشركة على استكشاف الفرص في سلسلة الطاقة النظيفة عالية القيمة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية، والطاقة الهيدروجينية الخضراء، وتخزين الطاقة في الإمارات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

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