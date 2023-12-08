أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، قامت (ما هوا)، العلامة التجارية الإماراتية الرائدة من شركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه ومقرها أبوظبي، بتوزيع الماء الصحي والنقي المستخرج من مصادر مستدامة بطريقة إنتاج صديقة للبيئة، على مرتادي السواحل والشواطئ في دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وخصصت (ما هوا) عدداً من المركبات في أسطولها لتوزيع زجاجات الماء النقي والصحي على مرتادي السواحل والشواطئ، الأمر الذي أثار دهشة وإعجاب الرواد وحماسهم لتجربة الماء المستخرج من الهواء عبر تقنية مبتكرة حاصلة على براءة الاختراع من خلال عملية موفرة للطاقة ولا تؤثر على مصادر المياه. كذلك، لا تتطلب أجهزة (ما هوا) لاستخراج الماء من الهواء اللجوء لتعبئة المياه في عبوات بلاستيكية، الأمر الذي يحد من النفايات البلاستيكية، ويوفر مصدراً متجدداً لمياه الشرب الصحية والنقية.

وقال مايكل روتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ما هوا": "جاء تأسيس (ما هوا) تماشياً مع أهداف الاستدامة وروح الابتكار في دولة الإمارات، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تضم نحو 6% من إجمالي سكان المعمورة، لكن موارد المياه العذبة فيها لا تتجاوز 1% فقط من الموارد المتاحة عالمياً، الأمر الذي جعلها تستحوذ على أكثر 70% من إجمالي الطاقة الكلية لتحلية المياه في العالم. ولا شك أن هذه العوامل التي توضح ندرة مصادر المياه العذبة والإنفاق الضخم على البنية التحتية لتحلية المياه تُعزز أهمية التحول إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها (ما هوا)، وتمكين الأفراد من مجابهة هذه التحديات".

وأضاف روتمان: "تقدم (ما هوا) حلولاً مبتكرة لتوفير مياه الشرب العذبة والنقية والصحية للمنازل والمنشآت التجارية، ويمكنها توفير حاجات مدن بأكملها. ونرى أن تعريف الناس بتوافر هذه الحلول المستدامة والصديقة للبيئة يُعد أمراً أساسياً ومهماً للاستفادة منها. وتأتي الحملات التوعوية التي نقوم بها مثل توزيع مياه (ما هوا) خلال فعاليات (كوب 28) للتعريف بها".

(ما هوا) هي أول علامة تجارية إماراتية لمياه الشرب العذبة التي توفر مياه نظيفة ومتجددة حيث تستخرج من الهواء باستخدام أحدث التقنيات. ويـأتي إطلاق (ما هوا) من دولة الإمارات في عام الاستدامة لتلبية متطلبات العالم في الحصول على الماء النظيف والصحي والنقي من مصادر مستدامة، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، وتكلفة مناسبة للجميع.

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