تعرض مجموعة المسعود خلال فعاليات المؤتمر حل "شمس+" الأول من نوعه لشحن المركبات الكهربائية والمصمم لإحداث تحولات ثورية في مجال التنقل الكهربائي

أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي. وسيجمع معرض كوب 28 قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء وروّاد القطاعات ومناصري القضايا البيئية من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحة التغير المناخي.

ويتطلع قسم الطاقة في "مجموعة المسعود"، لاستعراض الحل المبتكر "شمس+"، الذي تم تصنيعه وتطويره بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يدعم شبكة من محطات الشحن لتلبية احتياجات قطاعي السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة. ويعتبر هذا الحل أداة فعالّة تساهم على نحو حيوي في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، باعتباره مصدراً متكاملاً للطاقة المتجددة بنسبة 100%، بالإضافة إلى قابليته لإعادة الاستخدام مع صفر انبعاثات وبأدنى حد من متطلبات الصيانة. وتعد التقنيات المتطورة مثل شمس+ مثالية لتسليط الضوء على الدور المحوري للمسعود في دفع عجلة التحول نحو اعتماد نهج الطاقة النظيفة - ما يعزز مكانة المجموعة كشركة محلية رائدة في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على الارتقاء بالجهود التعاونية المخصصة لمواجهة التحديات المناخية على المستوى العالمي.

وسلّط هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة "المسعود": الضوء على أهداف مشاركة مجموعة المسعود في مؤتمر الأطراف كوب 28، مؤكداً على التزام المجموعة الثابت بتمكين مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وقال: "يعكس تواجدنا في كوب 28 الجهود والمساعي الحثيثة التي نبذلها لدفع عجلة التحول في مجال التنقل المستدام. وتعد حلولنا وتقنياتنا المبتكرة التي نجحنا في تطويرها مثل "شمس+" دليلاً على التزامنا المستمر بتطوير وتبني حلول مستدامة وصديقة للبيئة. ونأمل أن يساهم حل "شمس+" في تشجيع وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة عبر المنطقة، مع العمل على توفير مصادر الطاقة النظيفة لمختلف قطاعات ومجالات الأعمال."

وأضاف التنير قائلاً: "في ظل التركيز المتزايد الذي يشهده العالم للحد من انبعاثات الكربون وتبني بدائل أكثر استدامة، يأتي حل "شمس+" في وقت مثالي للمساعدة في دعم هذه الجهود. وتعتبر الاستدامة والموثوقية في صميم توجهاتنا، بالتوافق مع التزامنا بمواصلة العمل على توفير الحلول الأكثر استدامة وصداقة للبيئة."

ويعد حل "شمس+" أحد أهم الإنجازات التي تؤكد التزام "المسعود" بالاستدامة والحياد الكربوني ودعم الجهود الرامية للتحول نحو الطاقة النظيفة. وكانت المجموعة قد أطلقت في الفترة الأخيرة "تقرير الاستدامة 2022"، مؤكدةً التزامها بالعمل على تحقيق أهداف الاستدامة عبر كافة مجالات أعمالها. كما سلطت الشركة الضوء على مبادراتها الرئيسية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتماشي مع رؤية أبوظبي البيئية 2030، وتجدر الإشارة إلى أن "المسعود" قد نجحت إلى حد بعيد في المساعي الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ووقعت المجموعة على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها المخصصة لاستشراف مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050.

ويعكس تواجد مجموعة المسعود في مؤتمر الأطراف كوب 28 جهودها الحثيثة لدعم مبادرات العمل المناخي تماشياً مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات العالمية لتعزيز التنمية المستدامة. وتدرك مجموعة المسعود باعتبارها مثالاً يحتذى به في المبادرات الهادفة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة أهمية الالتزام بتعهداتها تجاه مجتمعها، وضرورة العمل من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع.

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نبذة عن مجموعة المسعود – القطاع الصناعي

يعد القطاع الصناعي في المسعود بمثابة مؤسسة تجارية متنوعة، توفر مجموعة واسعة من الحلول الصناعية. وتتميز بريادتها عبر القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل دورها الحيوي في تلبية الاحتياجات الرئيسية لمجموعة من القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات والمرافق والمعدات البحرية والمعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع والسيارات وملحقاتها، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويندرج تحت تحت مظلة القطاع الصناعي في المسعود، قسم "المسعود للطاقة" وقسم "المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات" وقسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" وقسم "المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية" وشركة "المسعود برغوم" وشركة "إيه آر بي" الإمارات وشركة المسعود لتأجير المعدات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، شركة "مان إينيرجي"، شركة "بريجستون"، "توتال"، "آكا"، "برتن"، "جون كوكريل سيرفيسيز"، "تشارت إندوستريز"،"إيه آر بي"، "ليروي سومر"، "إس آند دابليو"، "كوارتزليك"، "شرودال"، "دونغفنغ"، "أوشكوش" و"تي سي إم". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب الإنخراط في مجموعة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يركز القطاع الصناعي في المسعود على تقديم مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، بما في ذلك المباني النموذجية الصديقة للبيئة، وحل "شمس+" أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة، وتطبيقات الطاقة الشمسية المتنقلة، بالإضافة إلى تطوير نظام الهيدروجين. ويمتلك قطاع التصنيع في مجموعة المسعود فرعاً مخصصاً لتصنيع الصلب، ومجموعة من المراكز المخصصة لخدمة السيارات.

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