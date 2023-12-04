أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم نتائج مسابقة "كوب 28 الإمارات للتسارع التقني" بالتزامن مع يوم التمويل في مؤتمر الأطراف (كوب 28). تهدف المبادرة العالمية التي سبق أن أطلقها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبنك التسويات الدولية ورئاسة (كوب 28)، إلى تحفيز الابتكار لتوسيع نطاق التمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف المصرف المركزي في تعزيز الاستدامة وترسيخ التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي.

وشهدت المبادرة استقطاب (126) مقترحاً من (31) دولة، مما يعدّ دليلاً بارزاً على نجاحها في تشجيع المشاركين من المبتكرين الماليين والمطورين من مؤسسات القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث وفرت هذه المبادرة منصة للحلول التقنية المبتكرة سريعة التتبع لمواجهة التحديات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، لاسيما وأن 82% من المقترحات المقدّمة كانت جاهزة للتنفيذ.

وقد تمكّن (15) فريقاً من التأهل وتقديم نماذجهم الأولية إلى لجنة التحكيم المستقلة التي تولّت بعد ذلك اختيار المقترحات المناسبة التي تشكل الحل الأكثر ابتكاراً واستدامة في المجالات الثلاث للمسابقة المعلن عنها. وتم تكريم أفضل الحلول المبتكرة لكل فئة خلال الفعالية التي أقامها المصرف المركزي على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تقديراً لأهميتها في دعم وتطوير حلول التمويل المستدام وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

تكريم الشركات والحلول المبتكرة:

تكريم شركة "إنتينسيل" Intensel من هونغ كونغ، في فئة "حل الذكاء الاصطناعي المبتكر لتوسيع نطاق التمويل المستدام والعمل المناخي"، وذلك من خلال منصتها للتحليلات المناخية التي توظّف الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والنماذج المناخية والمالية لقياس وتحليل المخاطر المناخية إلى مخاطر مالية على مستوى الأصول .

من هونغ كونغ، في فئة "حل الذكاء الاصطناعي المبتكر لتوسيع نطاق التمويل المستدام والعمل المناخي"، وذلك من خلال منصتها للتحليلات المناخية التي توظّف الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والنماذج المناخية والمالية لقياس وتحليل المخاطر المناخية إلى مخاطر مالية على مستوى الأصول تكريم شركة "زيرو 13" ZERO13 من المملكة المتحدة، في فئة "حلول البلوك تشين المبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي"، من خلال منصتها القائمة على تقنيات البلوك تشين، ودورها في إصدار وتداول ومقاصة وتسوية أرصدة الكربون المرتبطة بالأصول المادية البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن اتباعها نهجاً يعتمد على قابلية التشغيل البيني للعديد من وحدات البلوك تشين وواجهات برمجة التطبيقات .

من المملكة المتحدة، في فئة "حلول البلوك تشين المبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي"، من خلال منصتها القائمة على تقنيات البلوك تشين، ودورها في إصدار وتداول ومقاصة وتسوية أرصدة الكربون المرتبطة بالأصول المادية البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن اتباعها نهجاً يعتمد على قابلية التشغيل البيني للعديد من وحدات البلوك تشين وواجهات برمجة التطبيقات تكريم شركة "إيفركوم" Evercomm من سنغافورة، في فئة "حلول إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار للتمويل المستدام في توسيع نطاق العمل المناخي"، من خلال تركيزها على الكشف عن الانبعاثات الرقمية المدعومة بإنترنت الأشياء، والتحقق من استراتيجيات الحد من الانبعاثات الصناعية، بما يسهم في دعم الامتثال والتمويل المرتبط بالاستدامة .

وتأهل كل فريق من الفرق المطورة لهذه الحلول للحصول على جائزة نقدية بقيمة 220,000 درهم (حوالي 60,000 دولار أمريكي) لتمويل مواصلة تطوير الحلول التي حظيت بالتقدير. في حين يطلب من المشاركين الأخرين الفائزين في المرحلة الاستمرار في تطوير الحلول المقدمة، وسيكونون مؤهلين للحصول على مكافأة قدرها 45,000 درهم (حوالي 12,000 دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "كوب 28": "إن إدارة التغير المناخي على نحو فعّال تتطلب تمويلاً يكون من الممكن نيله، وسهل الوصول إليه، ومجد اقتصادياً. أهنئ الفرق التي تقف وراء هذه الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز معايير وأدوات التمويل المستدام. إذ تتمتع هذه الابتكارات بالقدرة على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتوجيه رؤوس الأموال بشكل أكثر فعالية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ويظل اجتماع (كوب 28) مستمراً في التعاون مع شركائه لتطبيق حلول ملموسة، وتسريع عملية توسيع العمل المناخي، وتحفيز المبادرات العالمية للتمويل المستدام."

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي: " تجسد المشاركة الكبيرة في مبادرة (كوب 28 الإمارات للتسارع التقني) تقدير العالم لدور دولة الإمارات ومساهمتها في قيادة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ والحد من تأثيراته وتداعياته، من خلال المبادرات الفاعلة والهادفة لإيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجية تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام. إن هذه المبادرة سلطت الضوء على الحلول التي يمكن تنفيذها مباشرة لتحفيز التقدم في توسيع نطاق حلول التمويل المستدام، ودعم جهود المصرف المركزي في تعزيز الاستدامة وتسريع رقمنة القطاع المالي. وبالنيابة عن المصرف المركزي، يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للفرق الثلاثة على نجاحها في التأهل، ونأمل أن نرى التأثيرات الإيجابية لحلولهم الرائدة".

وقال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية:"تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة. تشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة (كوب 28 الإمارات للتسارع التقني (إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر".

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-انتهى-