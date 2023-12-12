الشركة الرائدة تدمج تقنية العاكس في مختلف خطوط إنتاجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن تأكيد التزامها بجوانب الاستدامة ودعم أجندة العمل المناخي العالمي المحددة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه إمارة دبي. وتكرس الشركة جهودها لتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع، من خلال الارتقاء بأبحاثها التكنولوجية وعمليات التصنيع وشراكات سلسلة التوريد.

وحققت هايسنس خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، مدفوعةً بالتزامها الراسخ بالاستدامة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وبذلت الشركة أيضاً جهوداً رائدة تمثلت بدمج تقنية العاكس في مختلف خطوط إنتاجها، بما في ذلك مكيفات الهواء والثلاجات والغسالات. وتعمل هذه التقنية المبتكرة والموفرة للطاقة على تحسين التحكم بسرعة المحرك في مكيفات الهواء، مما يساعد على الحد من العمليات غير الضرورية، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.

ويمثل تركيز هايسنس المباشر على الابتكار التكنولوجي أحد أهم المحاور للوفاء بتعهدها بتطبيق معايير الاستدامة. وتعمل الشركة تدريجياً على اعتماد تقنية العاكس في منتجاتها الموثوقة، سعياً لتحسين كفاءة الطاقة بشكل ملحوظ في مختلف عروض منتجاتها. ويضمن استخدام تقنية العاكس توفير منتجات عالية الأداء، ويؤكد أيضاً عزم الشركة على بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تقليل استهلاك الطاقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم هايسنس بخفض استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، بالاعتماد على منهجية تتماشى مع المفهوم العالمي الناشئ للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتكنولوجيا، سعياً لتطوير وإطلاق الابتكارات التي تعزز التنمية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم. وتمثل الممارسات التجارية المستدامة أولوية قصوى بالنسبة لهايسنس، والتي تحرص على تعزيزها من خلال دعم الابتكار في مختلف جوانب التكنولوجيا وسلسلة التوريد والمنظومة الخاصة بالشركة".

ونجح بي إل ون، تلفاز الليزر الرائد من هايسنس، والمعروف أيضاً باسم سينما الليزر الذكية، في الحصول على اعتماد تي يو في راينلاند، تقديراً لجهود الشركة المثمرة في خفض الانبعاثات الكربونية. وتؤكد هذه الجائزة تميز الشركة بدمج التقنيات المستدامة في مختلف مراحل دورة حياة المنتج، بدءاً من توريد المواد الخام من مصادر مسؤولة وصولاً إلى إدارة عمليات إعادة تدوير النفايات بشكل فعال.

كما سجلت هايسنس خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة، تمثلت في حصولها على الميدالية الفضية للاستدامة من شركة إيكو فاديس، المزود العالمي الرائد لتقييم أداء استدامة الأعمال. ويحتفي هذا الإنجاز بسلوكيات العمل الأخلاقية لشركة هايسنس، كما يسلط الضوء على جهودها الحثيثة لتنمية حس المسؤولية البيئية، ودورها الرائد في تشجيع الحد من انبعاثات الكربون واعتماد حلول النقل المستدام وتعزيز استدامة سلسلة التوريد.

وتُمثل مبادرات الاستدامة جزءاً رئيسياً من قيم الشركة، حيث تحرص على تعزيز ثقافة سلوكيات العمل الأخلاقية للشركات، من خلال تنظيم مبادرات تشجع على تبادل المعلومات وتوفير فرص عادلة للقوى العاملة لديها، مع تقديم استثمارات ضخمة لتدريب الموظفين وتطويرهم.

وأضاف السيد أو: "تواصل هايسنس التزامها الراسخ بالابتكار المستدام وتوفير منتجات عالية الجودة، مع الحفاظ على سلوكيات العمل الأخلاقية، في ظل التوجهات الحالية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. كما نهدف إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتنامية والمساهمة في بناء عالم مستدام، بالاستفادة من الدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في هذا التحول".

وشهد مؤتمر الابتكار السنوي لمنتدى المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصين، الذي نظمته مجموعة الصين الإعلامية، تكريم مجموعة هايسنس ضمن تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوي النموذجي في الصين، تقديراً لأدائها المتميز في تلبية معايير هذه الممارسات. وتمت الإشادة بالشركة لبنائها مصنعاً خالٍ من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير تجهيزات كهربائية منزلية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة بالاعتماد على الابتكارات التكنولوجية. وألقى شاوجيان جيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايسنس، خطاباً رئيسياً في حفل افتتاح المؤتمر بعنوان "الممارسات الصديقة للبيئة: رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا"، تحدث خلاله عن التزام الشركة الراسخ بممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتوفر هايسنس باقة شاملة من مبادرات الاستدامة تنسجم مع مكانتها بصفتها شركة رائدة في قيادة التحول نحو مستقبل صديق للبيئة، وتعتمد في ذلك على منهجية شاملة تتماشى مع أجندة العمل المناخي العالمي التي أقرها مؤتمر الأطراف كوب 28، كما تسعى من خلال هذه المبادرات إلى بناء مستقبل مستدام.

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لمحة حول هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات تتخذ من مدينة تشينجداو الصينية مقراً رئيسياً لها، وتتخصص في مجالات أعمال مختلفة مثل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والأنظمة الذكية لتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الخدمات الحديثة.

وتضم هايسنس تحت مظلتها ثلاث شركات مسجلة في شانغهاي وشنجن وهونغ كونغ وطوكيو، وهي هايسنس للتكنولوجيا المرئية وهايسنس للتجهيزات المنزلية وساندن، كما استحوذت على العديد من العلامات الشهيرة بما فيها توشيبا وجورينيه وكيلون ورونشن وأسكو.

وقدمت هايسنس منتجات فائقة الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة عملاء ممتازة، إلى جانب ضمانات شاملة لأكثر من 50 عاماً، بالاعتماد على قيم العلامة الأساسية المتمثلة بالنزاهة والابتكار والتركيز على العميل والاستدامة، واستراتيجية التطوير المتمحورة حول الأساس التكنولوجي السليم والأداء التشغيلي القوي.

وتشكل هايسنس علامة تجارية عالمية رائدة في قطاعات الأعمال بين الشركات، بما يشمل حلول النقل الذكية والوحدات الطبية والبصرية الذكية. وتمتلك الشركة تقنية ULED الرائدة عالمياً للتحكم بإضاءة الخلفية مع خاصية التعتيم وتقنية العرض الليزري، كما تقوم بتطوير تقنيات الرقاقات الإلكترونية ومعالجات جودة صورة العرض فائقة الدقة 8K ورقاقات التلفزيونات بخاصية النظام المدمج ضمن الرقاقة والرقاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتولت الشركة، التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، رعاية أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، مثل كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2018™ وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2022™، كما أصبحت جهة الرعاية العالمية لنادي باريس سان جيرمان.

وتمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في كل من تشينجداو وشوندي وهوزهو وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير في تشينجداو وشنجن والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها، حيث تعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات عالية التنافسية.