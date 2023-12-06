تعتبر الشركة الرائدة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء جزءًا من الالتزام العالمي الرامي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالتبريد

أعلنت شركة دايكن للصناعات المحدودة عن دعهما لتعهد التبريد العالمي الذي تم إطلاقه خلال الدورة الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي عقد في الخامس من ديسمبر بدبي. ويعتبر تعهد التبريد العالمي مبادرة دولية تدعو الدول لاتباع نهج متكامل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالتبريد، تقودها رئاسة مؤتمر الأطراف في الإمارات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف التبريد، وهو مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتكييف الهواء والتبريد. وقد تم الاتفاق خلال كوب 28 على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسن كفاءة استخدام الطاقة بحلول العام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يعد الاتفاق على التعهد، أحد النتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وقد أيدته 63 دولة حول العالم، بما في ذلك اليابان، منذ الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء لأغراض التبريد ثلاث مرات بحلول العام 2050. وتترك مكيفات الهواء تأثيرًا بيئيًا كبيرًا بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء وتأثير الاحتباس الحراري الناجم عن إطلاق غازات التبريد في الغلاف الجوي. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على تغير المناخ، نظرًا لنمو الطلب على تكييف الهواء بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والنمو السكاني في الدول الناشئة. ومن ناحية أخرى، تعتبر مكيفات الهواء حاجة ملحة لضمان حياة صحية وآمنة للناس، وتلعب دورًا في "التكيف" مع ظاهرة الاحتباس الحراري. لذلك، ثمة حاجة للترويج لمكيفات الهواء ذات التأثيرات البيئية الأقل وضمان توفيرها للجميع بأسعار مقبولة.

ضمن هذا الإطار، يهدف تعهد التبريد العالمي إلى تعزيز الجهود الطموحة والتعاون الدولي لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالتبريد، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واتباع نهج صديق للمناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى تكييف الهواء المستدام للفئات الضعيفة في العالم. ويتعين على الدول الموقعة على هذا التعهد تحقيق الأهداف التالية (مقتطفات من التعهد).

الالتزام بالعمل معًا بهدف خفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بنسبة 68% على الأقل بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات 2022.

الالتزام بالعمل معًا لزيادة معدات تكييف الهواء عالية الكفاءة والتقنيات المبتكرة في السوق، ولزيادة متوسط تصنيف الكفاءة العالمي لإجمالي معدات تكييف الهواء الجديدة المباعة بنسبة 50% بحلول العام 2030 كحد أقصى مقارنة بمستويات العام 2022.

الالتزام بالمصادقة على تعديل كيغالي بحلول العام 2024 إذا لم يتم التصديق عليه بالفعل.

الالتزام بنشر خطة عمل وطنية للتبريد، أو نشر لائحة أو قوانين بحلول العام 2026، وتصميم المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس وخطط التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية المستخدمة في التبريد.

الالتزام بمواصلة إدارة دورة حياة مركبات الكربون الفلورية، والتعامل مع المخزون إذا كان ذلك ممكناً، من خلال مبادرة إدارة دورة حياة مركبات الكربون الفلورية.

ويدعو تعهد التبريد العالمي أيضًا إلى تعاون القطاع الخاص لتعزيز استمراريته، ودعم الشركات الخاصة والمؤسسات المالية والكيانات الأخرى لمساعدة الحكومات التي وقعت على التعهد في تحقيق الأهداف.

وبهذه المناسبة، قال كاتسويوكي ساواي، المدير التنفيذي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات والبيئة العالمية والعلاقات الخارجية لشركة دايكن: "باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تكييف الهواء، قادت دايكن الصناعة من خلال الترويج لاستخدام مكيفات الهواء العاكسة (الانفرتر) عالية الكفاءة R32 التي تساهم بتوفير الطاقة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى. تتماشى هذه الجهود مع توجهات التعهد العالمي للتبريد، لذا سنواصل العمل على تعزيز هذه المبادرات حول العالم للمساعدة في تحقيق أهداف التعهد".

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