دبي، الإمارات العربية المتحدة: عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ((COP28 في دبي، نشرت دائرة التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) تقريرين بعنوان: "إطلاق العنان لتمويل المناخ والتنمية: إنشاء مشاريع قابلة للتمويل" و"الترابط بين الغذاء والماء والمناخ".

يبحث التقرير الأول في كيفية زيادة تدفق الأموال إلى المناطق الجغرافية والصناعات والمشاريع حيث يمكن أن تحدث فرقاً مع توليد عائد مناسب معدَّل حسب المخاطر. تقليدياً، كانت الحجة الداعمة لعدم كفاية التمويل هي عدم التطابق بين الرغبة في المخاطرة لرأس المال وملف مستوى المخاطر للمشاريع قيد البحث. وفي حين أننا نعرف من حيث المبدأ كيفية تدفق رأس المال، فإننا نحتاج إلى المزيد من المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والاستثمار.

وقال جيسون شانيل، رئيس قسم التمويل المستدام في Citi Global Insights: "على الرغم من أن تحدي عدم التطابق يقع في صميم المشكلة، إلا أنه بسيط نسبيًا في جوهره. فإذا كان لدى جميع الفرقاء القدر المناسب من القدرات والتعليم والفهم والإرادة وفي الوقت نفسه يمكنهم خلق بيئة تمكينية، فيجب أن يكون التحدي قابلاً للتغلب عليه، مع فهم كل لاعب ما يحتاجه الآخرون للوفاء بجزئهم من الصفقة ومسؤولياتهم لأصحاب المصلحة."

ويركز التقرير الثاني على الروابط بين الغذاء والماء والمناخ - المعروفة باسم "الترابط بين الغذاء والماء والمناخ". ويحلل التقرير كيفية تأثير تغير المناخ على إمدادات المياه، ويكيف يؤثر أيضًا على الإنتاج الغذائي العالمي وبالتالي الأمن الغذائي العالمي. ويبين التقرير أن العديد من البلدان والمناطق المهمة لإنتاج المحاصيل الأساسية التي تشكل ثلثي السعرات الحرارية الغذائية في العالم، تواجه خطراً كبيراً من الإجهاد المائي في ظل سيناريو تغير المناخ المعتاد.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن أي انخفاض في إنتاجية المحاصيل الأساسية يمكن أن يكون له تأثير مادي على الأمن الغذائي العالمي. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية المهمة لمليارات البشر، إلى زيادة الجوع ونقص التغذية والأضرار الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. ومن المرجح أيضًا أن تتأثر إيرادات الأعمال حيث يقدر تحليل التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) أن أكثر من 3 تريليون دولار من إيرادات الشركات العامة معرضة للخطر.

وقالت ليز كورمي، محللة الاتجاهات العالمية في Citi Global Insights: "الخبر السار هو أن هناك الكثير من الحلول المتاحة، ولكن لتحقيق ذلك، يحتاج العالم إلى سياسات وأدوات اقتصادية جيدة مع بناء شراكات بين العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية، مع وضع المزارعين والمنتجين في قلب هذه

المناقشات. لقد وصلت الإنسانية إلى نقطة تحول - ونحن بحاجة الآن إلى إعادة موضوع المياه إلى قمة أجندة الاستدامة لدينا. إذا لم نفعل ذلك، فسوف نسير حتماً نحو أزمة الغذاء والماء."

وفد "سيتي" في مؤتمر الأطراف (COP28)

ويعتبر وفد "سيتي" لهذه الدورة الأكبر على الإطلاق في مؤتمر الأطراف ويضم قادة كبار يمثلون عدة أنشطة تعمل على تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتعد "سيتي" شريكاً استراتيجياً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وشريكاً مشاركاً في مؤتمر الأطراف (COP28)، والذي سيشهد استضافة البنك لفعاليات مع جهات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.

وتتصدر مجموعة سيتي الإصدارات الخضراء والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أبريل 2022، بما في ذلك:

إصدار بنك التنمية الأفريقي لسندات اجتماعية بقيمة 1.2 مليار يورو

إطلاق سندات خضراء متعددة الشرائح بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي

الطرح الافتتاحي للسندات المستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل حكومة إمارة الشارقة

ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي من العروض المرتبطة بالاستدامة من شركة تيفا للصناعات الدوائية

طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من مجموعة ماجد الفطيم

"يحتاج الاقتصاد العالمي إلى ما لا يقل عن 125 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية حتى يصل إلى مستوى الانبعاث الصفري بحلول عام 2050،" حسب قول إبرو باكشان، الرئيس الاقليمي ورئيس الخدمات الصرفية للشركات للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة سيتي المصرفية. "بالتعاون مع شركائنا حول العالم في القطاعين الخاص والعام والذين يتحلون بحس عالي من المسؤولية، ستواصل سيتي دعم العملاء بشكل كامل في رحلتهم الانتقالية نحو الاستدامة."

وتتواجد "سيتي" في 29 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتجارة، وخدمات المعاملات، وإدارة الثروات.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لأنشطة سيتي المتعلقة بمؤتمر الأطراف ((COP28 هنا: https://www.citigroup.com/global/events/united-nations-climate-change-conference

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نبذة عن مجموعة سيتي المصرفية

تُعدُّ سيتي شريكاً مصرفياً بارزاً للمؤسسات التي لديها احتياجات عابرة للحدود، وهي مجموعة رائدة عالمياً في إدارة الثروات ومزود مؤتمن للخدمات المصرفية الفردية في سوقها المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتمارس سيتي الأعمال في أكثر من 160 دولة ونطاقاً قانونياً، وتزوّد الشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:www.citigroup.com أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

Twitter: @Citi

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نبذة عن دائرة التصورات والحلول العالمية (Citi GPS)

باعتباره منتجنا الرئيسي للريادة الفكرية، تم تصميم التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) لمساعدة عملائنا على التغلب على تحديات الاقتصاد العالمي الأكثر تطلبًا، وتحديد الموضوعات والاتجاهات المستقبلية، ومساعدة عملائنا على تحقيق الربح في عالم سريع التغير ومترابط. يصل Citi GPS إلى أفضل عناصر محادثتنا العالمية ويحصد القيادة الفكرية لمحللي الأبحاث لدينا ومجموعة واسعة من كبار المتخصصين في شركتنا.

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غاي ماثيوز: guy.matthews@citi.com

كريم سيف الدين: karim.seifeddine@citi.com