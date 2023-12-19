رواد الاستدامة مثلوا مجموعة الفطيم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي انعقد في نوفمبر الماضي بمدينة فرانكفورت الألمانية

الرواد الثلاثة تعاونوا مع المؤسسة الاتحادية للشباب وشاركوا في عدد من الجلسات الحوارية في مؤتمر الأطراف كوب 28

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الفطيم عن اختيار ثلاثة من روّاد الاستدامة الإماراتيين ليقودوا دفة التغيير وليكونوا سفراء الجيل الجديد لمستقبل دولة الإمارات المستدام، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواصلة تعزيز الوعي بالبيئة والاستدامة.

واختارت المجموعة أحمد الجسمي، المدير الإقليمي للاستدامة في ايكيا؛ وميرا النقبي، مهندسة كهرباء لدى الفطيم للتكنولوجيا؛ وياسمين الشيخ، أخصائية التعلم والتطوير في الفطيم لتجارة التجزئة، بناءً على جهودهم الحثيثة وشغفهم تجاه اعتماد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في مسارات عملهم المتنوعة. وقبل اختيارهم ليكونوا رواد الاستدامة، تعاون موظفو مجموعة الفطيم مع المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، حيث مثلوا فئة الشباب في القطاع الخاص.

وشارك رواد الاستدامة الثلاثة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي انعقد في فرانكفورت شهر نوفمبر الماضي، بصفتهم ممثلين عن مجموعة الفطيم، المؤسسة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي حضرت الفعالية. وتمكنوا خلال مشاركتهم في هذه المؤتمر من التعلم وتبادل الأفكار حول الاستدامة، مما عزز دورهم كرواد للاستدامة.

كما شارك الممثلون الثلاثة في عدد من الجلسات الحوارية في مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي لعبت مجموعة الفطيم خلاله دوراً محورياً بصفتها الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي في الفعالية. وشاركوا أيضاً في جلسة حوارية ضمن حلقة شبابية حول موضوع "التكيف من أجل مستقبل الاستدامة: قيادة التغيير في القطاع الخاص"، وهي جلسة رئيسية ضمت ممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤتمر الأطراف كوب 28، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات البارزة في القطاعين العام والخاص. وترأس الروّاد الثلاثة جلسة حوارية بعنوان "جيل الاستدامة: شباب نحو مستقبل صديق للبيئة"، والتي أقيمت في جناح مجموعة الفطيم، مركز التكنولوجيا والابتكار 2، المنطقة الخضراء، خلال يوم الشباب في مؤتمر الأطراف كوب 28.

وطرح رواد الاستدامة مجموعة من الرؤى حول تفاعلهم مع مختلف الوفود في مؤتمر الأطراف كوب 28 ومجالس الأمم المتحدة، مع التعريف بسبل تعاونهم مع الفرق الداخلية لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لوضع الاستدامة على رأس الأولويات في جميع ممارسات الأعمال، بدءاً من قطاع السيارات ومروراً بقطاع البيع بالتجزئة ووصولاً إلى المشاريع العقارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الجسمي، المدير الإقليمي للاستدامة في ايكيا: "تمثل المشاركة الفعالة للشباب في جهود التنمية المستدامة ركيزة أساسية لبناء مجتمعات تتسم بالاستدامة والشمولية والاستقرار. ويتيح لنا تمثيل مجموعة الفطيم في هذا المجال مشاركة إنجازاتنا والاستفادة من خبراتنا وإلهام الآخرين لتعزيز جهود التغيير في شركتنا وفي الشركات الأخرى".

وتؤكد مجموعة الفطيم، من خلال تمكين رواد الاستدامة، قدرتها على مواصلة تعزيز الحوار والوعي وجهود العمل بشأن الممارسات الصديقة للبيئة في المستقبل، بالإضافة إلى إلهام الآخرين داخل المجموعة لمواصلة التركيز على الاستدامة.

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لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم. وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها، كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يومياً.