بدعم من مجموعة البنية التحتية التابعة لشركة "بلاك روك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «بوزيتيف زيرو» (Positive Zero)، الشركة المتخصصة في منشآت الطاقة النظيفة اللامركزية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها اتفاقية استثمار مع شركة «بلاك روك» على هامش ختام مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وتنص الاتفاقية على أن تقوم مجموعة البنية التحتية المتنوعة التابعة لشركة «بلاك روك» باستثمار يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي في شركة «بوزيتيف زيرو»، ودعم جهودها الرامية إلى تسريع تبنّي الطاقة المستدامة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يتماشى مع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، مع تخفيض تكاليف الطاقة لعملاء «بوزيتيف زيرو» في الوقت نفسه.

وتهدف «بوزيتيف زيرو»، والتي نتجت عن دمج الشركات التالية: «سراج باور» (SirajPower) و «طاقة سوليوشنز» (Taka Solutions) و«هايبر إنيرجي» (HYPR Energy)، للحفاظ على دورها الريادي ضمن مسيرة تحوّل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر حلول الطاقة المستدامة الممولة بالكامل لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الشركات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وتركز «بوزيتيف زيرو» على تبنّي استراتيجية شاملة تجمع بين توليد الطاقة اللامركزية وترشيد الموارد والنقل النظيف، بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على تخفيض الكربون وخفض تكلفة الطاقة.

وأكد محمد عبد الغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، على أهمية استثمار «بلاك روك» قائلاً: "يتزامن ختام مؤتمر «كوب 28» في دبي مع بداية شراكة تحولّية مع بلاك روك من خلال هذا الاستثمار الذي يؤكد مدى جاذبية المنطقة ونموذج أعمالنا المبتكر، ويتماشى مع تطلعاتنا المشتركة لبدء حقبة جديدة في اقتصاد الطاقة اللامركزية. ونحن الآن نمضي قدماً لتحقيق الأهداف الطموحة المعنية بتغير المناخ والمتمثلة في مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك بحلول عام 2030."

من جهته قال ديفيد أوريو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»: "نثق في أن شراكتنا المثمرة مع «بلاك روك» ستضعنا على عتبة تحول استثنائي. ولقد انطلقنا أنا وشريكي محمد في هذه الرحلة برؤية طموحة لإعادة تعريف البنية التحتية المستدامة في المنطقة، ويسعدنا أن هذه الرؤية قد توّجت أخيراً بتأسيس «بوزيتيف زيرو»، حيث يلتقي التطبيق العملي بالطموح، ذلك أننا لا نستهدف بناء نموذج أعمال مستدام فحسب، بل نعمل كذلك على إيجاد منظومة يمكن فيها إقتران الاستدامة بالربحية. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسرع مهمتنا المتمثلة في توفير حلول شاملة وسلسة للطاقة النظيفة، وإحداث نقلة نوعية في مشهد الطاقة ".

وقال إد وينتر، رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة بلاك روك: "متحمسون جداً لاستثمارنا في «بوزيتيف زيرو» نيابة عن عملائنا، وهذا الاستثمار ينطلق من إيماننا المطلق بأن تخفيض الكربون واللامركزية هما اتجاهان هيكليان رئيسيان يقدمان فرصاً استثمارية واعدة، ومبادرة «بوزيتيف زيرو» تتمتع بمكانة مناسبة للاستفادة من الأجواء المواتية المدفوعة بالأهداف الطموحة في النمو الاقتصادي وتحوّل الطاقة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، وهذا فضلاً عن فريقها المتميز الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة لعملائهم، ونموذج أعمالها الذي يعتمد على عقود الأعمال طويلة الأمد والذي يتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية. نتطلع إلى دعم النمو السريع لشركة «بوزيتيف زيرو» برأس مالنا وخبرتنا في الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية للطاقة."

وقد خطت الشركات التأسيسية في «بوزيتيف زيرو» بالفعل خطوات ملحوظة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، إذ تمتلك «سراج باور» أكبر محفظة للطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة، بقدرة تتجاوز 140 ميغاواط، فيما ساهمت شركة «طاقة سوليوشنز» في توفير أكثر من 100 ألف ميغاواط ساعة من الطاقة عبر أكثر من ثماني قطاعات. ومن خلال وحدة البطاريات المتنقلة التي توفر الطاقة النظيفة عند الطلب، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، قامت «هايبر إنيرجي» بتزويد مواقع البناء وغيرها من المواقع خارج الشبكة بطاقة أرخص وأنظف.

وستعمل «بوزيتيف زيرو» على توحيد هذه الشركات تحت علامة تجارية واحدة، بحيث تشكل معاً شريكاً شاملاً ومتكاملاً يقدم باقة متنوعة من التقنيات المستدامة والحلول المدعومة بالبيانات التي تهدف لتقليص البصمة الكربونية والاستهلاك والهدر والتكاليف ضمن مختلف الصناعات، لتجسد «بوزيتيف زيرو» بذلك التزامها نحو تمكين نموذج جديد ومبتكر لاقتصاد الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

#بياناتشركات

- انتهى -