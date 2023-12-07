مراكز التسوق سيتي سنتر البحرين وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مسقط تنضم إلى مول الإمارات بحصولها على شهادات لييد من الفئة البلاتينية

المبادرات المستدامة المنسجمة مع أهداف مؤتمر كوب 28 تتضمن الغذاء من أجل المستقبل واللوحات الإعلانية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم، المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حصول ثلاثة مراكز تسوق تابعة لها في المنطقة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) من الفئة البلاتينية. وتُعد هذه الفئة المستوى الأعلى في نظام لييد لتقييم المباني الخضراء، الأكثر استخداماً على مستوى العالم في هذا المجال.

ومُنحت الشهادة لمراكز التسوق سيتي سنتر البحرين (الذي حصل على 84 نقطة) وسيتي سنتر ديرة (83 نقطة) وسيتي سنتر مسقط (82 نقطة) عن فئة العمليات والصيانة للمباني القائمة (LEED O+M: Existing Buildings)، ليصل إجمالي عدد مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم والحائزة على شهادات لييد في المنطقة إلى 20. وإضافة إلى ذلك، حقق مركز ماي سيتي سنتر مصدر تصنيف ثلاثة لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة في أبوظبي.

ويأتي حصول مراكز التسوق الثلاثة على شهادات لييد من الفئة البلاتينية بعد حصول مول الإمارات على الشهادة نفسها في وقت سابق من العام الحالي، ما يجعل منه أكبر مول في العالم يتلقى هذا الاعتماد العالمي. ويكتسب حصول سيتي سنتر ديرة على شهادة لييد من الفئة البلاتينية أهميةً خاصة، نظراً لكونه أول مركز تسوق تابع لمجموعة ماجد الفطيم، مما يمثل دليلاً على التزام المجموعة بالاستدامة والممارسات الفعالة في إدارة المباني.

وأسهمت ممارسات الاستدامة العديدة التي تتبعها ماجد الفطيم في فوز مراكز التسوق التابعة لها بهذا التصنيف، وتتضمن هذه الممارسات التركيز الواضح على الاستخدام الفعال للمياه، بما في ذلك استخدام تجهيزات دورات مياه عالية الكفاءة في جميع مراكز التسوق مما يقلل استهلاك المياه إلى حد كبير، وتأمين وصول مريح إلى وسائل النقل العامة، مما يؤدي إلى تسجيل نتيجة مرتفعة عند تقييم الموقع والنقل.

كما تطبق المجموعة ممارسات أخرى في القطاع، من بينها اتباع استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات، مثل تقليل النفايات وفصلها، مما يترك تأثيراً إيجابياً على تقييم الأداء في مجال النفايات، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، والتحسين الحالي لكفاءة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لاكتساب نقاط أكثر في فئة الطاقة والجو. كما تساهم تحسينات الاستدامة التي تخضع لها حالياً مراكز التسوق التابعة للمجموعة في الاستمرارية طويلة الأمد، وتُثري رفاهية عملائنا ورضاهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "في ضوء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 العالمي، نؤمن في ماجد الفطيم بأنه من واجبنا الإسهام في حماية البيئة لضمان مستقبل أفضل. وتشكل الاستدامة محور جهودنا وركيزتها الأساسية، وذلك بصفتنا أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استراتيجية المحصلة الإيجابية على مستوى المجموعة، وإحدى أول الشركات في العالم التي توقّع على التزام المباني الخالية من الكربون الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء. ويؤكد حصول مراكز التسوق التابعة للمجموعة على أعلى تصنيف من شهادات لييد على التزامنا بتوفير تجربة تسوق مسؤولة ومستدامة لجميع العملاء. ونثق بأن جهودنا ستشكل منارةً توجّه مجتمعنا وعملائنا وشركاء الأعمال لدينا نحو حلول وسُبل صديقة للبيئة وتعود بالنفع على الناس والطبيعة".

جوائز المباني الخضراء

ويأتي احتفال مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم بالاستدامة خلال مؤتمر كوب 28 بعد الإنجازات والتكريمات الأخيرة التي حققتها المجموعة في مجال أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم، بما فيها فوز مول الإمارات خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء لعام 2023، وذلك لنجاحه في تنفيذ خطة العمليات والصيانة الخضراء، التي أدت إلى تقليل توليد النفايات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

الغذاء من أجل المستقبل

وتسلط المبادرات الضوء أيضاً على برنامج فريد أطلقه مول الإمارات لإنقاذ الطعام تحت اسم الغذاء من أجل المستقبل، حيث يركز على استعادة بقايا الأطعمة الصالحة للأكل من المطاعم والمقاهي وردهة الطعام والطعام المُقدم للموظفين في المول وإعادة استخدامها لصالح المجتمعات. ونجحت هذه المبادرة خلال أول شهرين من المرحلة التجريبية في استعادة أكثر من 2000 وجبة، أي ما يعادل 15 كيلوجرام من الطعام يومياً، وحماية البيئة من 2050 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.

وبعد النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال المرحلة التجريبية في مول الإمارات، قررت ماجد الفطيم توسيع البرنامج ليشمل ثلاثة مراكز تسوق جديدة، مع توقعات بتضاعف عدد منافذ المأكولات والمشروبات المشاركة ثلاث مرات وتوسيع كبير في نطاق التأثير.

شهادة SHORE للامتياز في السلامة

أعلنت ماجد الفطيم مؤخراً عن تحقيق إنجاز مميز من خلال الفوز بأربع شهادات SHORE للامتياز في السلامة. وتتضمن الجوائز شهادة SHORE من الفئة البلاتينية لمول الإمارات، وشهادات SHORE من الفئة الذهبية لثلاثة مراكز تسوق أخرى تابعة لمجموعة ماجد الفطيم في دولة الإمارات، وهي سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر الزاهية.

لوحات إعلانية مستدامة

يخطط مول الإمارات لإطلاق لوحات إعلانية مستدامة ويمكن إعادة تدويرها بالكامل، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى الإسهام في القطاع، حيث تستخدم اللوحات مواداً مستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً عن الجبس.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن شركة "ماجد الفطيم لإدارة الأصول

تمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ولبنان وعُمان. وتشمل محفظة الشركة "مول الإمارات"، و"مول مصر" و "مول عمان" ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما تدير الشركة خدمات متعددة القنوات تشمل مراكز التسوق عبر الانترنت، خدمة الكونسيرج الرقمي، متجر المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي و "مول الميتافيرس" أول مركز تسوق في الفضاء الرقمي في المنطقة. وتتميز جميع هذه المرافق بأنها مدعومة من برنامج الولاء والمكافآت الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة "شير"، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصاً قائمة على البيانات في مراكز التسوق، إلى جانب العديد من الامتيازات والتي تشمل إمكانية الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومواقف السيارات الذكية. وتعمل شركة "ماجد الفطيم" على تطوير الفنادق المتصلة أو المجاورة لمراكز التسوق، التي تتميز بتحقيق قيمة مضافة والراحة والتجارب الاستثنائية للزوار من المنطقة وخارجها ومن المجتمعات المحيطة لرجال الأعمال.

تمتلك شركة "ماجد الفطيم" 11 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وفندقين في البحرين، يتم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية مثل "شيراتون"، و"نوفوتيل"، و"إيبيس"، و"ألوفت"، و"هيلتون جاردن إن" ، وفندق "كمبينسكي"، و"بولمان"، و"لو ميريديان"، و"ذا ويستن".

في العام 2022، أصبحت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الأولى والوحيدة في العالم، التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة عن جميع فنادقها.