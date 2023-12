تقوم بتوفير حلول إدارة وتحويل النفايات لمدينة إكسبو دبي خلال فعاليات المؤتمر وتنظم أول جناح مخصص لإدارة وتحويل النفايات وترعى مركز المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دلسكو للحلول البيئية، التابعة لمجموعة دلسكو، عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28) الذي تتواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر 2023. وتشمل مشاركة الشركة على وضع برنامجٍ متكاملٍ يُسلّط الضوء على التزامها الراسخ بالحدّ من التغيّر المناخي، وذلك في إطار باقة الخدمات التي توفّرها الشركة لمدينة إكسبو دبي.

وتقوم دلسكو للحلول البيئية بتوفير حلول إدارة وتحويل النفايات خلال فعاليات المؤتمر، إضافةً إلى رعايتها لمجموعة من المبادرات، والمشاركة في الجلسات الحوارية التي تتمحور حول أبرز القضايا والشؤون البيئية، وزيادة التوعية حول تحويل النفايات خلال مؤتمر الأطراف (كوب28).

وتستند مشاركة الشركة على إرث إكسبو 2020 دبي، الذي سُمّي رسمياً الإكسبو الأكثر استدامة على الإطلاق في تاريخ المعارض الدولية، نظراً للاستراتيجية الاستثنائية التي رسمها لتنظيم مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28). وباعتبارها الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي في إدارة النفايات، فقد نجحت دلسكو للحلول البيئية في تحقيق طموحاتها ومستهدفاتها في مجال الاستدامة بإعادة تدوير النفايات وتحويلها بعيداً عن مكبّات النفايات، وهو ما تطمح لتحقيقه في مدينة إكسبو دبي، وخلال مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28).

ويعمل فريق دلسكو على مدار الساعة لاعتماد استراتيجيات جديدة وتطبيق أحدث السبل كما يعمل جنباً إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية، بما يشمل فرق الاستدامة والعمليات في مدينة إكسبو دبي ومؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28)، لضمان إنجاز العمليات بكل سلاسة وكفاءة. وعلاوةً على ذلك، يحظى فريق الشركة بدعم بلدية دبي في وضع استراتيجية تحويل النفايات، بما يشمل تصميم الحلول التي تدمج تقنيات متنوّعة وذلك للمساعدة في تحقيق كافة المستهدفات المنشودة في مجال الاستدامة.

وتعليقاً على المشاركة في المؤتمر، قال جون غرينجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "من دواعي فخر دلسكو أن تقدّم الدعم لمدينة إكسبو دبي ومؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28) بتوفيرها لحلولٍ متميّزة في إدارة النفايات، ورعايتها للمبادرات التوعوية التي تلعب دوراً محورياً في الحدّ من التغيّر المناخي. إن مساعينا وجهودنا تهدف إلى دعم الخطط الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، مما سيعود بالنفع على شركتنا وعملائنا على حدّ سواء".

وأضاف غرينجر بقوله: "لا شكّ أن الحلول البيئية المستدامة والفعالة هي عنصرٌ بالغ الأهمية في حماية وصون كوكبنا، وتُعتبر إحدى أهم محاور التركيز خلال أجندة فعاليات مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28). ونحن ندأب على توظيف خبراتنا ونسعى أن نكون مثالاً يُقتدى به وأن نساهم بدورنا الفعّال في ابتكار الحلول المستقبلية لإرساء أسس الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون من النفايات وصون البيئة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (كوب28) وما بعده".

تعهّدت دلسكو للحلول البيئية أيضاً بتوفير الدعم اللازم للعديد من الفعاليات والأنشطة البارزة خلال المؤتمر، وسيشمل ذلك تنظيم أول جناحٍ مخصّصٍ للنفايات والموارد على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات الأطراف، إلى جانب استضافة الجمعية الدولية للنفايات الصلبة (ISWA) ليكون الجناح بمثابة منصة جديدة لأهم محاور النقاش ولدعوة صُنّاع القرار في كافة أرجاء العالم للإقرار بأن قطاع إدارة النفايات والموارد هو قطاعٌ مساهمٌ في تخفيض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة، وله دور بارز في إرساء مستقبل منخفض الكربون.

وكما قدّمت دلسكو دعمها لمبادرة "صفر نفايات"، المبادرة العالمية الرامية إلى إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، والتي أطلقتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات، كما أنها ملتزمة التزاماً تاماً بخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عملائها في إطار دعمها لهذه المبادرة العالمية.

هذا وتقدّم دلسكو للحلول البيئية رعايتها لمركز المناخ، وهو معرضٌ تفاعليٌ شيّق مختصّ بالتقنيات النظيفة من تنظيم جامعة "هيريوت وات دبي" يجمع الشركات والأطراف المعنية والخبراء المتمرّسين تحت سقف واحد للدخول في نقاشات وحوارات بناءة حول حلول تغيّر المناخ. وسيتم في المركز استعراض عدّة سلع ومنتجات من متجر دلسكو الإلكتروني الشهير "New, Old and Reloved".

ومن الجدير ذكره أن كافة هذه المبادرات تتوافق مع التزام مجموعة دلسكو تجاه عام الاستدامة وتعهّد الشركات المسؤولة مناخياً في الدولة، دعماً لمبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

نبذة عن مجموعة دلسكو

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: دلسكو لحلول الأفراد، و دلسكو للحلول البيئية، و باريسيما و «أدفانس جلوبال ريكروتمنت» (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.