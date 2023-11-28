دبي، الإمارات العربية المتحدة: المسألة الأساسية التي تلوح فوق سماء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته الثامنة والعشرين (COP28) المنعقد في دبي، هي ما إذا كانت الحكومات ستستجيب أخيراً للنداءات التي تزداد يوماً بعد يوم لبدء التخلي عن الوقود الأحفوري وتحقيق العدالة المناخية. لم يحدث من قبل أن أسباب وتداعيات آثار تغير المناخ باتت محسوسة بهذا العمق، ولا الحلول واضحة ومتوفرة بهذا القدر. اذًا السؤال الأبرز لم يعد كيف بل متى. إن الأشخاص الجادين بشأن جعل كوكبنا كوكباً صالح للعيش لديهم كل الأدوات اللازمة لتحقيق العمل المناخي المطلوب: يجب على مؤتمر الأطراف COP28 أن يفضي إلى اتفاق يدفع نحو إنهاء عصر الوقود الأحفوري.

وعليه فإن ما نحتاج إلى تحقيقه لنجاح مؤتمر الأطراف COP28:

لكي يبقى هدف اتفاقية باريس بالحد من الاحترار في متناول اليد، يجب أن يتضمّن نص القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف 28 التزاماً لا هوادة فيه بالتخلص التدريجي المُنصِف والسريع من جميع أنواع الوقود الأحفوري، مع وضع حد فوري للفحم الجديد والنفط والغاز.

يجب أن يفضي التقييم العالمي إلى نتائج تفتح الباب أمام إجراءات تحويلية للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية والاستجابة للتأثيرات المناخية المتزايدة بطريقة مُنصِفة.

من الضروري وضع حزمة تمويل ذات مصداقية تستجيب للاحتياجات المتزايدة، تتضمّن إطلاق صندوق جديد للخسائر والأضرار، وتقودنا نحو إلزام الملوّثين بدفع ثمن الدمار المناخي والأضرار التي تسبّبوا بها.

مطالب غريبنبيس من مؤتمر الأطراف 28 COP

قالت رئيسة وفد غرينبيس لمؤتمر الأطراف 28، كايزا كوسونين: "اليوم نحن حقاً في لحظة فريدة من نوعها. الحلول أصبحت متاحة الآن، وهي أكبر وأرخص من أي وقت مضى، جاهزة لاستبدال الوقود الأحفوري وتوفر لنا أماناً أكبر. لكن هذا لن يحدث بالسرعة الكافية ما لم تقم الحكومات بتنظيم النفط والفحم والغاز تمهيداً للاستغناء عنها تماماً. يمكن أن يكون مؤتمر الأطراف 28 نقطة التحول، عندما تتخذ الحكومات إجراءات مستندة الى ما يقوله العلم، وتلتزم بحماية مواطنيها، وتتفق على جعل الوقود الأحفوري جزءاً من التاريخ."

وقالت المديرة التنفيذية في غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت:"بعد انقضاء عام آخر من درجات الحرارة القياسية، سيكون تأخير العمل المناخي كارثياً بالنسبة للمجتمعات التي تواجه آثار أزمة المناخ بشكلٍ يومي. وكانت قد ذكرت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 إن الحد من الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، ولكن علينا أن نرى أفعال تدعم ما نعرفه من قبل بأن الإنتقال الكامل من الوقود الأحفوري هو أمراً مهماً للغاية. علينا أن نتعامل مع هذا الطموح بجدية والموافقة على التخلص التدريجي والعادل من جميع أنواع الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط والغاز والفحم - وتحميل كبار الملوثين في صناعة الوقود الأحفوري المسؤولية عن الأزمة التي تسببوا فيها.

"الأشخاص الذين يفتقرون إلى أدنى المقومات للدفاع عن أنفسهم يعيشون في صراع مستمر من أجل البقاء: المزارعون الذين يشهدون فشل محاصيلهم، البدو الرّحل في الصحراء الذين تختفي واحاتهم، نساء المجتمع الأهواري في أهوار جنوب العراق اللواتي دُمّرت سبل عيشهنّ بسبب الجفاف. كل يوم يمر دون تغيير حقيقي هو بمثابة حكم بالأشغال الشاقة أو حتى بالموت لهذه المجتمعات، وإنهاء هذه المعاناة يأتي في صلب العدالة المناخية."

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-انتهى-