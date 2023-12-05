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يدرس المفاوضون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من استخدام الوقود الأحفوري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الثلاثاء عن مسودة ثانية قد يرسو عليها الاتفاق النهائي لقمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي.

وأظهرت المسودة التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة النتائج المحتملة لمحادثات القمة، وفقا لرويترز.

ويسعى المشاركون في كوب 28، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتوصل لاتفاق يدعو للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أو التخفيض لكن ذلك يتطلب توافق جماعي.

وأشارت رويترز استنادا إلى المسودة إلى ثلاثة خيارات أولها هو "التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".

ودعا خيار ثان إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستخدم من دون معالجة الانبعاثات وتعلق الخيار الثالث بعدم ذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ووفقا لرويترز، تضمنت مسودة النص طاقة الفحم أيضا ويدعو أحد الخيارات إلى التخلص التدريجي خلال العقد الجاري بشكل سريع من طاقة الفحم التي تستخدم من دون التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قادة العالم في 1 ديسمبر في مؤتمر كوب 28، مشددا على أن حرق الوقود الأحفوري لا بد أن يتوقف على الفور.

وقال غوتيريش في خطابه، بحسب رويترز "لا يمكننا إنقاذ كوكب يحترق بخرطوم (لإطفاء الحرائق) من الوقود الأحفوري" لافتا إلى أن الوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية ممكن إذا توقفنا في نهاية المطاف عن حرق كافة أنواع الوقود الأحفوري، وليس عبر الخفض.

يوم الطاقة

قالت صابرين رحمن المدير التنفيذي للشراكات في "كوب 28"، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء وهو يوم الطاقة بقمة المناخ، إن أكثر من 60 دولة ستعلن اليوم التزامها بتعهد عالمي للتبريد، حيث ستستهدف تلك الدول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملية التبريد بنسبة 68% على الأقل حتى عام 2050.

ومن شأن اتخاذ تدابير رئيسية لتقليل استهلاك أجهزة التبريد للطاقة أن يخفض ما لا يقل عن 60% من الانبعاثات المتوقعة من عملية التبريد لعام 2050، وفق تقرير جديد صدر خلال كوب 28.

وأضافت رحمن أن الثلاثاء سيشهد أيضا إعلان 39 دولة تأييدها لإعلان رئاسة كوب 28 بشأن الهيدروجين، لتسريع سوق عالمي للهيدروجين.

وتتواصل الثلاثاء فعاليات كوب 28 لليوم السادس على التوالي. وتستمر قمة المناخ حتى يوم 12 ديسمبر.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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