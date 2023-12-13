الرياض: وقّعت تداول السعودية مذكّرة تفاهم مع "إي آند إنتربرايز" خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28"، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود تداول السعودية لتعزيز الاستدامة وتحفيز الشركات في السوق المالية السعودية على الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تهدف هذه الشراكة إلى بناء علاقات التعاون التي تركز على دعم وتشجيع جهود الاستدامة المشتركة في تداول السعودية.

وبهذه المناسبة، قال بندر البليهد، مدير إدارة تطوير علاقات العملاء في تداول السعودية: "تندرج مذكرة التفاهم مع شركة ‘إي آند إنتربرايز‘ ضمن المبادرات التي نسعى من خلالها دعم الشركات المُدرجة في تداول السعودية وتشجيعها على الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. شهدت السوق المالية السعودية تقدّماً لافتاً في هذا المجال، حيث زاد عدد المُصدرين الذين قاموا بالإفصاح عن هذه الممارسات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسين تصنيفهم وفقاً لوكالات التصنيف العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات القادمة، خاصة مع استفادة المزيد من المُصدرين من الدعم الذي نقدّمه خلال رحلتهم للإفصاح عن هذه الممارسات."

من جانبه، قال طارق العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز" السعودية: "يسعدنا عقد الشراكة مع تداول السعودية لتعزيز جهود الاستدامة والإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السوق المالية السعودية. تسمح الحلول التكنولوجية المستدامة للمؤسسات قياس ومراقبة وتحسين أدائها بكفاءة وفعالية في إطار الإفصاح عن هذه الممارسات ونأمل أن يعود هذا التعاون مع تداول السعودية بالنفع والفائدة على أصحاب المصلحة وجميع الجهات المعنيّة، وأن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسوق".

بموجب هذه الشراكة، ستعمل تداول السعودية و"إي آند إنتربرايز" معاً لتعزيز جهود الاستدامة في المملكة، إضافةً إلى بذل الجهود المشتركة بهدف بناء نموذج فريد في مجال الإشراف البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، ووضع أسس متينة للحوكمة في المنطقة. وسيسهم هذا التعاون في دعم مستهدفات المملكة نحو تعزيز وتطوير السوق المالية السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية للاستدامة.

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نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتأتي "تداول السعودية" في المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنّف كأكبر سوق مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.saudiexchange.sa.