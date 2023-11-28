أبوظبي: مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن مبادراتها وفعالياتها المُتنوّعة ذات الصلة بالتغيّر المناخي والتي سيتمّ إطلاقها ضمن خارطة جامعة الإمارات إلى كوب 28 و ما بعده (2023-2026)، خلال مُشاركتها في هذا المؤتمر العالمي الهام الذي يُتوقّع له أن يُوجد حلولاً وتغييرات جذرية في مجال الحدّ من الآثار السلبية للتغيّر المناخي على الصعيد العالمي.

وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إلى أن جامعة الإمارات تؤمن بالدور المحوري الذي يلعبه التعليم في مواجهة تداعيات أزمة المناخ. ومن خلال التركيز على البحث العلمي المُتخصّص، الابتكار وتمكين الشباب، إضافة إلى إطلاق مبادرات وفعاليات وأنشطة ذات صلة بالبيئة والعمل المناخي، وعقد شراكات محلية وعالمية المستوى، سوف تدعم استراتيجية ورؤية الجامعة الجهود المحلية والعالمية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبما يتواكب مع توجّهات الدولة في ترسيخ إرث مُتميّز لمرحلة ما بعد "كوب 28".

وأكد على أن " بناء الثقافة والوعي البيئي وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مختلف مجالات ونواحي الحياة يعتبر من أهمّ وأبرز المحاور التي تُركّز عليها الخطط الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات الرامية إلى مواجهة التغيّر المناخي، لذلك ستكون من ضمن مبادراتنا خلال "كوب 28" تعريف مرحلة الطفولة المُبكّرة بالتغيّر المناخي. كما سيتمّ إطلاق برنامج أبحاث تمكين المرأة الأفريقية لتحقيق الاستدامة الزراعية بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأضاف: "ستحمل مُشاركتنا أيضاً عرضاً لنتائج دراسة "الأمن المائي في ظلّ ظروف التغيّر المناخي في دولة الإمارات"، والتي جاءت نتيجة للتعاون بين جامعة الإمارات ومركز تريندز للأبحاث والاستشارات، وإطلاق تطبيق جامعة الإمارات لتتبّع المناخ "التوعية والسيطرة على العادات"، وتنظيم منتدى المناخ بالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية بكوريا الجنوبية.

وأوضح أن مشاركة جامعة الإمارات في "كوب 28" ستحفل بالعديد من الندوات، والمحاضرات وورش العمل بالشراكة والتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجامعات الإقليمية والعالمية، والتي تشمل: ورشة عمل حول الحدّ من هدر الطعام والعمل المناخي، وندوة جامعة الإمارات- جامعة موناش في أستراليا حول الطاقة المتجددة، ورشة عمل حول رسم خرائط المنطقة للمياه الجوفية المُحتملة في أفريقيا والشرق الأوسط، ندوة حول تأثير التغيّر المناخي على المناطق الساحلية والبيئات البحرية الضحلة في الإمارات وسلطنة عّمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وورشة عمل شركة "خدمات" حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة في جامعة الإمارات العربية المتحدة"، وندوة التمويل الأخضر، وتأثير المؤشرات الثقافية على تشكيل مدن شاملة وديناميكية ومستدامة وذلك بالتعاون مع جامعة سنغافورة للإدارة.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ إطلاقها لخارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده في يونيو الماضي، تمكّنت من تنظيم 15 فعالية وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023. كما أن هناك العديد من المبادرات والفعاليات التي سيتمّ إطلاقها ما بعد "كوب 28"، لمواصلة الجهود الرامية إلى دعم جهود الدولة محلياً وعالمياً في ترسيخ منظومة علمية وتعليمية شاملة لمكافحة تداعيات التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة ضماناً لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

#بياناتشركات

- انتهى -