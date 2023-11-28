يجسد جناح الدولة تحالفاً قوياً بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العمل المناخي

تتهيأ 15 شركة تشيلية، تم اختيارها من قبل المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" من خلال دعوة عامة، للانضمام إلى بعثة الجناح واستعراض حلولها المبتكرة في التصدي لآثار التغير المناخي

دبي: كشف وزير الخارجية التشيلي "ألبيرتو فان كلافيرين" النقاب عن جناح جمهورية تشيلي المذهل في مؤتمر Cop28 بدبي، والذي سيستضيف فعاليات جانبية تنظمها البلاد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28"، الذي يُعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويُعد مؤتمر الأطراف "Cop" أكبر وأهم تجمع عالمي في مجال البيئة، وسيحضر دورته الحالية أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاع الدوليين وممثلون عن شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وخبراء، وذلك لمعالجة مشكلة التغير المناخي. وفي هذا السياق، وللمرة الثالثة، سيشكل جناح تشيلي جزءاً من المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف، حيث ستعقد وفود الدول المشاركة فعالياتها الخاصة.

وبهذه المناسبة، قال "وزير الخارجية التشيلي "ألبيرتو فان كلافيرين": "يسعى جناحنا إلى طرح مواضيع تعتبر ذات أولوية بالنسبة لتشيلي. نحن نؤمن بأنه يمكننا من خلال تلك المواضيع تقديم إسهامات هامة لهذا التحدي العالمي. وعليه، ستكون مواضيع تحول الطاقة والتمويل المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة والغلاف الجليدي محور التركيز الأساسي لمشاركتنا"، مؤكداً أن "مؤتمر الأطراف "Cop" هو أفضل منصة للتعريف والترويج للمبادرات الهادفة إلى حماية الكوكب، إضافة لكونه يوفر بيئة مواتية لإبرام تحالفات جديدة بين كافة الجهات المعنية بهذه القضية".

وتعكس مشاركة "تشيلي" في المنطقة الزرقاء مجهوداً هاماً بين القطاعين العام والخاص، من شأنه أن يتيح المجال أمام بقية العالم لرؤية العمل المشترك الذي يقوم به المجتمع التشيلي من أجل التصدي بشكل فعال لأزمة المناخ الحالية.

وأضاف الوزير قائلاً: "نحن ندرك أن الجهود المبذولة للتخفيف والتكيّف مع تغير المناخ لن تكون فعّالة إلا إذا عملنا معاً، أولاً على المستوى الوطني ومن ثم على المستوى الدولي، إلى جانب وضع استراتيجيات مشتركة للمساهمة في تطوير مجتمع مرن في أوقات الطوارئ المناخية". كما أعرب عن شكره لرعاة الجناح وهم شركات: CAF و Concha y Toroو Colbúnو HIF و LATAM، مؤكداً أن "مساهمتهم وعملهم المشترك سيمكننا من أن نُظهر للعالم أجمع التزام تشيلي الراسخ في مكافحة أزمة المناخ".

ومن المتوقع أن يصبح الجناح منصة تربط الوفود التشيلية مع أطراف ومراقبين آخرين، ليشكل في نهاية المطاف مسرحاً لإبرام اتفاقيات هامة وإطلاق مبادرات خلاّقة.

وتابع:"بهدف تقوية الروابط مع كافة الأطراف المعنية بقضية المناخ، تم تصميم جناح تشيلي ليكون مساحة للحوارات واللقاءات وتبادل المعارف والخبرات القيمة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك مع المجتمع المدني _ الذي يعتبر مكوناً لا غنى عنه في هذا الاطار _ على المستويين الوطني والدولي. كما سيشكل الجناح معرضاً ذي صلة على نحو استثنائي يجمع بين آلاف الأشخاص المنخرطين في قضية التغير المناخي، الأمر الذي سيتيح لنا إبراز تشيلي كدولة تسعى إلى تحقيق الريادة على صعيد الطموح المناخي ونحن لدينا بالفعل الكثير لإظهاره في هذا المجال".

وبدوره، قال "إغناسيو فيرناندز"، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية: "تساهم شركات التوريد التشيلية التي اختارتها المفوضية في ابتكار حلول من شأنها التخفيف من آثار التغير المناخي وتنويع محفظة المنتجات الوطنية، وستغطي الشركات التي تقودها النساء نسبة 40 % من البعثة".

وأضاف "فيرناندز": "تساهم المفوضية التجارية التشيلية، للعام الثاني على التوالي، في تصميم جناح تشيلي في مؤتمر الأطراف "Cop28". حيث يمتد الجناح على مساحة 140 متر مربع ليوفر بيئة مثالية لمناقشة مواضيع التحول في قطاع الطاقة، التي ستشكل محور تركيز الوفد التشيلي ونظرائه الدوليين".

الشركات المشاركة

من المتوقع أن تشارك الشركات الـ 15، التي اختارتها المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" من خلال دعوة عامة لتكون جزءاً من بعثتها، في أجندة الجناح أيضاً، عبر مشاركة الحلول التي طورتها لمعالجة تأثيرات أزمة المناخ.

وتتضمن قائمة الشركات المُختارة: Herco Equipments المتخصصة في إعادة استخدام قطع غيار آلات التعدين، و Kilimo المتخصصة في توفير المياه في أنظمة الري الزراعية، و Instacropsالعاملة في تطوير المعدات والبرامج للقطاع الزراعي، و Bioelements المنتجة للبلاستيك الحيوي، Remote Waters التي تعمل على تطوير تكنولوجيا لتنقية الماء خالية من الانبعاثات الكربونية، و Aintech المتخصصة في تطوير منتجات في مجال علم النانو مع تركيز على الاستدامة، Reborn Electric Motors التي تقوم بتصنيع سيارات صفرية الانبعاثات الكربونية لقطاع التعدين وتحويل الحافلات العاملة بالديزل إلى أخرى كهربائية، و Photioالتي تحول الأسطح إلى أنظمة تنقية للهواء، و Lader Energyالتي تطور مشاريع طاقة متجددة، و Reciclapp التي تربط الأشخاص الذين لديهم مواد قابلة لإعادة التدوير مع شركات إعادة التدوير، و T Phite المتخصصة بتحويل نفايات الإطارات إلى مواد خاصة بالبطاريات لدعم التنقل الكهربائي، و Suncast المتخصصة في إصدار توقعات حول قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و Rudanac التي تعمل على تطوير تقنيات للتفكك الحيوي للخردة المعدنية، وغيرها.

وجدير بالذكر أن المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" هي مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية التشيلية المسؤولة عن الترويج لصادرات المنتجات والخدمات التشيلية. كما تساهم المفوضية في تطور البلاد من خلال تدويل الشركات التشيلية، والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في تشيلي.

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