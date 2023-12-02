تقديم تجربة تفاعلية من خلال الواقع المعزز لتعريف زوار المؤتمر

على تقنيات سلسلة القيمة الكاملة في توليد الطاقة النظيفة وتخزينها واستخدامها

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تشارك "إن دبليو تي إن"وشركاؤها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28"، بعرض تقنيات لسلسلة القيمة الكاملة في مجال الطاقة النظيفة في الفعالية العالمية التي تقام في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتعتبر "إن دبليو تي إن" المسجلة في بورصة ناسداك تحت اسم إن دبليو تي إن، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتوفر حلول التنقل الفاخرة التي تركز على الركاب للعملاء في أنحاء العالم.

وتشارك "إن دبليو تي إن" في "كوب 28" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموانئ أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة البناء الصينية. وتقام منصة العرض المشتركة التي تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً في منصة التكنولوجيا والابتكار في "كوب 28"، رقم 2، جناح 74.

وتتميز مساهمة الشركة والشركاء في المؤتمر بتجربة تفاعلية فريدة من نوعها من خلال تقنية الواقع المعزز لتعريف الزوار على تقينات سلسلة القيمة الكاملة في مجال الطاقة النظيفة، بدءاً من توليد الطاقة وصولاً إلى تخزينها واستخدامها.

ويعتبر مؤتمر الأطراف "كوب 28" جزءاً من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تعقد سنوياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ("UNFCCC") ويشكل المؤتمر بمثابة اجتماع رسمي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف، كوب)، للتفاوض والاتفاق على إجراءات لتوفير حلول للتغير المناخي، والحد من الانبعاثات، ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتهدف شركة "إن دبليو تي إن" مع شركائها إلى تعزيز حلول التنقل التي تركز على الركاب، والنظام الشمولي للطاقة النظيفة. وتعمل الشركة بالتعاون مع شركائها لتوفير وتسهيل حلول الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المطلوبة للاقتصادات سريعة النمو مثل دولة الإمارات. وتُظهر تجربة الواقع المعزز التي تم عرضها كيف تعمل"إن دبليو تي إن" مع شركائها لتطوير حلول لسلسلة القيمة الكاملة في مجال الطاقة النظيفة، بما فيها:

تقنيات توليد الطاقة، مثل الطاقة الهيدروجينية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح

تخزين الطاقة من مرافق البطاريات إلى خزانات الهيدروجين

استخدام الطاقة: تقنيات "إن دبليو تي إن" للتنقل

وتسعى "إن دبليو تي إن" إلى توفير حلول تنقل تسهم في وضع أسس متينة لبنية تحتية لمستقبل خالٍ من الانبعاثات. وتتضمن تجربة الواقع المعزز التفاعلية أيضاً جزءً من رحلة مركبة "ربدان ميز" وهي أول مركبات الركاب الذكية التي تنتجها "إن دبليو تي إن" و"ميز"، وهي مركبة ركاب ذكية كبيرة الحجم ذات تصميم مستقبلي وقوة هائلة ومدى قيادة طويل، وتتصف بمستويات فائقة من الراحة ونظام ترفيهي رقمي فريد من نوعه يتمحور حول الركاب. وتركز الشركة على توفير تجربة ركوب مريحة وذكية تتمحور حول الركاب. ويتم عرض المركبة للمرة الثانية، بعد الكشف عنها خلال أسبوع مونتيري للسيارات السنوي في أغسطس الماضي.

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نبذة عن شركة "إن دبليو تي إن"

"إن دبليو تي إن" هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء متخصصة بتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد لديها منشأة تجميع كاملة للمركبات في أبو ظبي وقاعدة لتصنيع سلسلة التوريد في مدينة جينهوا، الصين. وتلتزم "إن دبليو تي إن" بالعمل وفق مستقبل واعد لحلول التنقل يجمع بين التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية المعاصة وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا القيادة المستقلة إلى جانب مراعاة كافة جوانب الطاقة الخضراء.

بالإضافة إلى تقديم طرح مركبات الطاقة الجديدة ، تحرص الشركة على استكشاف الفرص في سلسلة الطاقة النظيفة عالية القيمة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية، والطاقة الهيدروجينية الخضراء، وتخزين الطاقة في الإمارات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.