دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المقرر أن ينعقد منتدى تغير المناخ (المشار إليه في ما يلي بـ"سي سي فوروم") المرتقب بنسخته التاسعة الخاصة المعنونة "الاستثمار في التنمية المستدامة" في الفترة الممتدة من 6 إلى 7 ديسمبر 2023 في فندق حبتور بالاس بدبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28".

ويتناول هذا المنتدى قضايا متنوعة من ضمنها مسألة تغيّر المناخ، والاستراتيجيات الحكومية، والطاقة النظيفة، والاستثمار المؤثر، والحفاظ على المحيطات، والتقنيات الناشئة، والتمويل والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والتعليم، وتمكين المرأة، والعمل الخيري والاندماج الاجتماعي.

وخلال المنتدى، سيتحدّث عدد من الشخصيات من بينهم من صاحب السمو الملكي الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان؛ وفخامة سورانجيل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو؛ وجويل هوارد تايلور، نائبة رئيس جمهورية ليبيريا؛ وسعادة الدكتور ساليسو داهيرو، المدير العام لمجلس تغير المناخ في نيجيريا؛ ومعالي كولين زنوفو، وزير البيئة والاقتصاد الأخضر في زامبيا، وصاحب السمو الملكي الأمير ساندور هابسبورغ لوثرينجن، أرشيدوق النمسا وغيرهم من الشخصيات.

وكان من بين المشاركين السابقين في منتدى تغير المناخ صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو؛ وبان كي مون، والسيدة جين غودال، وستانلي جونسون، وبلاسيدو دومينغو، ونورييل روبيني، وتيم دريبر، وصاحبة السمو الأميرة شارلين، أميرة موناكو؛ وصاحب السمو الأمير مايكل، أمير ليختنشتاين؛ وغونتر باولي، ومايكل فلاتلي وجوليان لينون، على سبيل المثال لا الحصر.

وسيتوّج هذا الحدث بحفل عشاء تقليدي للمستثمرين من كبار الشخصيات في منتدى تغير المناخ وحفل توزيع للجوائز بحضور رؤساء الدول وأفراد من العائلات المالكة ومشاهير عالميين.

هذا وستشمل أبرز أحداث الحفل عروضاً لأفلام وثائقية بيئية مثل فيلم "Wasted" للصحافية جيسيكا تشيم الحائزة على جوائز والذي تم عرضه للمرة الأولى في 4 ديسمبر في سنغافورة؛ وفيلم " ONE. Bassin" للمخرج العالمي الشهير فيل فيركلاف ومن إنتاج صاحبة السمو الملكي الملكة ديامبي كاباتوسويلا من الكونغو، وفيلم " It’s Up To Us" من إنتاج ديفيد كاسلمان مع مقدمة بقلم جلالة الملك تشارلز الثالث.

وقد تم هذا العام منح جائزتي منتدى تغير المناخ لكل من صاحب الفخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، لإنشاءه وزارة الاقتصاد الأزرق ممثلاً بسعادة الدكتورة دوريس أوزوكا أنيت، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار وإحدى كبار الشخصيات في نيجيريا؛ ونعومي كامبل، عارضة الأزياء البريطانية والممثلة والمدافعة عن حقوق الإنسان وصاحبة الأعمال الخيرية، بشخصها.

