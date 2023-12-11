دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع انعقاد قمة كوب 28 في دبي، جددت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، التأكيد على التزامها بالاستدامة والعمل من أجل المناخ. وبرز حضور ومشاركة دبي للاستثمار، في "المركز العالمي لتمويل المناخ" داخل المنطقة الخضراء، بصفتها الراعي الداعم لجهود مكافحة تغيُّر المناخ، وانطلاقاً من مكانتها ودورها وتفانيها الثابت في دعم وتعزيز الجهود والإجراءات نحو تحقيق مستقبل مستدام، بما يتماشى بشكلٍ كبير مع رؤية "نحن الإمارات2031" وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28.

وتسلط الإنجازات التي حققتها شركة دبي للاستثمار خلال عام 2022، الضوء على التزامها الراسخ بالاستدامة. ويشمل ذلك تحقيق انخفاض بارز في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وصلت نسبته إلى 32%، كما سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 61% في كثافة انبعاثات الاحتباس الحراري، إلى جانب تحقيق معدل إعادة تدوير أو إعادة استخدام قوي لموارد المياه بنسبة 55.3%، ويتمثل الإنجاز الأبرز بتسجيل صفر في الحوادث في مكان العمل. وتُشكل هذه النتائج دلالة واضحة على التزام دبي للاستثمار الراسخ بإحداث تغيير إيجابي ملموس وفعال عبر جميع عملياتها.

وفي معرض تعليقه على المشاركة في كوب 28، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار:"تؤكد مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28، على التزامنا الثابت بمبادرات الاستدامة العالمية التي تهدف إلى إزالة الكربون. ولا تقتصر مشاركتنا على حضور المؤتمر، بل تهدف إلى تعزيز معرفتنا وفهمنا لقضايا المناخ واستيعاب ودراسة الأفكار والرؤى المطروحة بشكلٍ فعال والتفاعل والتواصل مع قادة ورواد الاستدامة. كما نجدد التأكيد على التزامنا بالعمل بما يتماشى مع أجندة الاستدامة العالمية".

تُشكل استراتيجية الاستدامة المتينة التي تتضمن سبع ركائز أساسية، جزء لا يتجزأ من قيّم شركة دبي للاستثمار. وتعكس العمليات القائمة على النزاهة والسعي لتعزيز الآثار الاقتصادية الإيجابيةتطلعات الشركة وحرصها على المسؤولية والحفاظ على الموارد وتنمية وتطوير القوى العاملة والحفاظ على علاقات التعاون والدعم المجتمعي. ويؤكد هذا النهج الشامل الذي تعتمده دبي للاستثمار، على الدور المحوري والأساسي للمجموعة، في تحويل نماذج الأعمال والعمليات من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ويبرز دور الشركات التابعة والمملوكة من قبل دبي للاستثمار من خلال قيادتها للعديد من المبادرات التحويلية في مختلف القطاعات التي تقوم على الابتكار في شركات مواد البناء. وقد طرحت الشركات المتخصصة في مواد البناء التابعة للمجموعة، منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، من شأنها أن تعزز ممارسات البناء المستدام، بما في ذلك المواد والحلول الموفرة للطاقة. ولعبت العديد من المبادرات مثل تقديم الزجاج المنخفض الانبعاثات والزجاج الشمسي والمواد العازلة دوراً محورياً على مستوى تعزيز تصاميم المباني المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة عبر المشاريع المنفذة في الإمارات العربية المتحدة ودعم تكامل البنية التحتية الخضراء. كما يساهم التحول إلى السيارات الكهربائية من قبل العديد من الشركات التابعة للمجموعة، في دعم جهود الشركة للحد من بصمتها الكربونية.

وعلى مستوى مبادرات إعادة تدوير المياه المبتكرة، قامت الشركات التابعة للمجموعة بإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، حيث نجحت في الحفاظ بشكل كبير على هذا المورد الحيوي. هذا ويواصل مجمع دبي للاستثمار المشروع المتكامل متعدد الاستخدامات التابع للمجموعة في خططه التطويرية الواسعة النطاق، لإضاءة الشوارع بتقنية LED ما أدى إلى توفير 700 ألف كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً.

ويشمل التزام دبي للاستثمار بالمبادئ البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة (ESG) أنشطتها الاستثمارية. وتعمل الشركة، على دمج هذه المبادىء في إطار استراتيجياتها الاستثمارية، ما يعزز التوافق والتناغم مع الاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.

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