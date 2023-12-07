مشروع مبتكر يتضمن تحديث العربة المتنقلة بألواح كهروضوئية تستغل الطاقة الشمسية لشحن بطارية العربة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف محمد زيان، المتدرب في شركة فارنك لإدارة المرافق الذكية والخضراء، عن مشروع مبتكر يتضمن تحديث العربة المتنقلة بألواح كهروضوئية تستغل الطاقة الشمسية لشحن بطارية العربة.

سيتم تشغيل هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة إكسبو دبي، مما يوضح التزام فارنك ومواءمتها مع أهداف الاستدامة لمدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى أهداف "تحول الطاقة" في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

وبهذه المناسبة علق محمد زيان، الذي يدرس حالياً للحصول على درجة الماجستير في الطاقة والتنمية المستدامة من جامعة دي مونتفورت في دبي، ومقرها المملكة المتحدة قائلاً: "بصرف النظر عن توفير الطاقة، فإن المشروع سيشجع الطلاب الآخرين على تبني مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة".

وقد قدرت شركة فارنك أن الألواح الشمسية ستنتج حوالي 735 كيلو واط في الساعة سنويًا مما يساعد على تعويض حوالي 18% من الطاقة اللازمة لشحن بطاريات العربات في محطات الشحن، وبالتالي ينبغي أن يقلل حوالي 330 كجم من انبعاثات الكربون من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

تم إجراء تحليل الإجهاد للهيكل باستخدام برنامج SAP2000 للتحقق من سلامة سقف العربة والدعامات الداعمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التصميم مثل السرعة وكذلك الأحمال الثابتة والديناميكية، إذ لا يتم تثبيت الألواح الكهروضوئية بشكل مباشر على هيكل العربة، بل يتم دمجها في إطار مخصص وخفيف الوزن ومصمم خصيصًا لتحسين القوة دون إضافة أي حمل يذكر إلى العربة.

وقد تم أخذ السلامة في الاعتبار في التصميم، من خلال وحدة التحكم في الشحن بالطاقة الشمسية المدمجة في الدوائر الشمسية، والتي تمنع بدورها أي زيادة أو انخفاض في شحن البطارية.

ويتميز التصميم الكهربائي والهيكلي لهذا المشروع بالمرونة الكافية لإضافة المزيد من الوحدات الكهروضوئية في المستقبل لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية وبالتالي تعويض المزيد من الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

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نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

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