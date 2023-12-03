أُعلن الأحد عن التعهد بـ1.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تتعلق بحماية الطبيعة خلال فعاليات اليوم الرابع لقمة المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

والحزمة تعد الأحدث في سلسلة تعهدات عالمية تعهد بها زعماء العالم ومؤسسات عالمية خلال الأيام الماضية من كوب 28.

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وتنوي الإمارات المساهمة بـ 100 مليون دولار من التمويل المُعلن لدعم مشروعات تساهم في الحفاظ على البيئة منها 30 مليون دولار لمشروعات تتبع حكومة غانا.

وخلال منتدى "الميل الأخير" الذي انعقد الأحد ضمن فعاليات يوم الصحة بكوب 28، أُعلن عن تعهدات بقيمة 777 مليون دولار لصالح الأمراض التي تحدث في المناطق الاستوائية والتي عادة ما تكون بسبب التلوث أو بيئة غير صحية. وحضر هذا المنتدى بيل غيتس رجل الأعمال الأمريكي والذي عمل، من خلال مؤسساته في مجال مكافحة الأمراض في إفريقيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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