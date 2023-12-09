دبي، الإمارات العربية المتحدة: يجتمع ممثلو الوفود الرسمية غداً خلال فعاليات اليوم الحادي عشر من مؤتمر «كوب 28» لمناقشة القضايا المتعلقة بالغذاء والزراعة والمياه.

تواجه المملكة العربية السعودية بعضاً من أصعب الظروف الطبيعية وأكثرها تحدياً مقارنة بأي بلد آخر على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار (89 ملم) فقط، وتشكّل الأراضي الصالحة للزراعة نسبة (0.5٪) والغابات نسبة (1.4%) من إجمالي مساحة المملكة، وتعتبر جميع هذه الأرقام أقل من المعدلات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة. كما تؤدي الظروف الطبيعية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الضغوط على الموارد المائية، وبالتالي على الزراعة وإنتاج الغذاء.

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، يجري العمل على تنفيذ عدد من مبادرات إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الصحي من أجل ريّ المحاصيل والأشجار، بالإضافة إلى استخدامها في القطاع الزراعي.

آخر الأخبار من المملكة

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء هذا العام عن خارطة طريق طَموحة لتحقيق هدف المملكة المتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة. وبموجب خارطة الطريق، سيتم استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي، بما في ذلك الأراضي الزراعية. ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، شهدت المملكة زراعة 43.9 مليون شجرة، إضافة إلى استصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم.

جمعت شركة "مزارع البحر الأحمر" السعودية المتخصصة في التقنيات الزراعية، أكثر من 37 مليون دولار حتى الآن من مجموعة من المستثمرين حول العالم، بهدف مواصلة تبنّي التقنيات الجديدة في مجال الزراعة المستدامة ضمن البيئات ذات المناخ الحار، مثل الزراعة في الصحراء.

في عام 2023م، دخلت المملكة موسوعة "غينيس" عن أكبر مزرعة مستدامة في العالم في وادي بن هشبل الواقع بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة. ويمكن للمزرعة أن تنتج ما يصل إلى 60 طناً من الفواكه والأصناف الزراعية المتنوعة والأعلاف سنوياً.

خصص صندوق التنمية الزراعية 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) لتقديم قروض تنموية لصغار المزارعين العاملين في إنتاج الخضروات داخل البيوت المحمية وتربية الدواجن والأسماك والروبيان. وتتماشى هذه القروض مع استراتيجية الأمن الغذائي التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم القطاع الزراعي وسلاسل التوريد.

شهد هذا العام إبرام شراكة لإدارة المياه بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بهدف التعامل مع قضية الحفاظ على موارد المياه القليلة في محافظة العلا، وتحسين استخدام المياه لري المحاصيل، وإيجاد حلول مبتكرة لإحداث تغير ملموس في المناطق التي تعاني من شحّ المياه حول العالم.

مشاريع مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على المياه وإعادة تدويرها وتعزيز الاستدامة في الممارسات الغذائية والزراعية

في إطار مبادرة السعودية الخضراء، تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة زراعة 4 ملايين شجرة ليمون باستخدام المياه المعالجة، ما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من إنتاج الفواكه بما يصل لـ 45%، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

ستسهم استراتيجية استدامة الرياض التي تقودها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 50%، وإعادة تدوير واستخدام 100% من المياه المعالجة، ما يساعد على توفير 350 ألف فرصة عمل.

تعمل المؤسسة العامة للري على زيادة استخدام المياه المتجددة في القطاع الزراعي بالمملكة. وستقوم المؤسسة، في إطار مبادرة السعودية الخضراء، ببناء تسع محطات ضخ مزودة بشبكات ري وخطوط نقل ضمن أربع مناطق في الرياض ونجران والقصيم والمدينة المنورة، وذلك بهدف إنتاج المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة. كما ستقوم المؤسسة بإنشاء تسعة مختبرات لضمان جودة المياه المعالجة.

تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء، تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي والمؤسسة العامة للري على زيادة استخدام مياه السدود للأغراض الزراعية. وستقوم المؤسستان في إطار مبادرة مشتركة باستخدام 80 مليون متر مكعب من مياه السدود المعالجة للأغراض الزراعية، ما يساهم بنحو 8% في تحقيق معدلات إعادة استخدام المياه بحلول عام 2030م.

#بياناتحكومية

-انتهى-