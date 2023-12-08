دعا الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أعضاء المنظمة، لرفض المقترحات الخاصة بأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات، خلال المفاوضات الجارية بقمة المناخ COP28، وفق ما نقلته رويترز الجمعة، عن رسالة مؤرخة بتاريخ 6 ديسمبر.



يواجه مؤتمر كوب 28 تحدي بشأن اختيار الكلمات المناسبة لبيان القمة الذي يتم إعداده هذه الأيام، بعد أن أوضحت السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال إن السعودية لن توافق على صياغة نص يدعو إلى التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري في قمة COP28.



وجاء في الرسالة التي نقلتها رويترز "يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة تحول مع عواقب لا رجعة فيها، حيث لا يزال مشروع القرار يحتوي على خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

كانت الرسالة تشير إلى مسودة القرار الصادرة في 5 ديسمبر، لكن مسودة أحدث نُشرت الجمعة وفق رويترز.

وتضمنت أحدث مسودة لبيان الكوب 28، عدة خيارات تبدأ - وفقا للوكالة - بالموافقة على "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة"، إلى التخلص التدريجي من "الوقود الأحفوري المستخدم بدون جهود لتقليل الانبعاثات،" وتصل إلى عدم تضمين أي لغة بشأنه على الإطلاق.

وتأمل الدول المشاركة في كوب 28 الذي ينتهي في 12 ديسمبر، التوصل لتوافق حول اللغة المستخدمة في البيان فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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