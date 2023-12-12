قال مدير عام كوب 28 السفير ماجد السويدي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن المسودة المعلنة يوم الاثنين للاتفاق المحتمل للقمة لم تحظ بموافقة كل الأطراف، مضيفا أنه يجري صياغة مسودة جديدة بعد محادثات استمرت الليلة الماضية.

ولم تتضمن مسودة الاثنين أي بند يتعلق بالتخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري، في وقت تشكل فيه الكلمات وتضمين بند حول الوقود الأحفوري في بيان القمة -الذي يتم إعداده- تحدي لكوب 28.

وسبق أن أوضحت السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري. كما دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص سابقا أعضاء المنظمة -ومنهم السعودية والإمارات- لرفض المقترحات الخاصة بأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات.

وعن رد فعل الأطراف على مسودة الاثنين، قال السويدي، خلال مؤتمر الثلاثاء، إن كثير من الأطراف شعرت أنها لم تعالج مصادر قلقهم.

وأضاف أن الأطراف لديها وجهات نظر "منقسمة للغاية" خاصة في ما يتعلق باللغة المستخدمة بشأن الوقود الأحفوري، معتبرا أن تضمين الاتفاق المحتمل لنص حول الوقود الأحفوري سيكون "أمر تاريخي".

وجاء في مسودة الاثنين أن بإمكان المشاركين تقليل استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري بشكل عادل ومنظم ومنصف للوصول إلى هدف التخلي عن الانبعاثات بحلول 2050.

وأشار مدير عام كوب 28، في حديثه الثلاثاء، إلى أن مسودة الاثنين كانت بمثابة "نقطة بداية" لمعرفة الخطوط الحمراء لكل دولة "وهذا جعلنا في وضع يسمح لنا بصياغة نص جديد".

وتابع: "يتضمن النص (الجديد) كافة العناصر التي نحتاجها لخطة شاملة لعام 2030".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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