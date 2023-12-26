التحديات المائية الراهنة

أكدت شركة "أكسيونا" على أن البشرية أمام تحدٍ محوري لضمان الأمن الغذائي للسكان المتنامين في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد.

دبي: في خطوة رائدة، قدمت "أكسيونا" ضمن فعاليات قمة كوب 28 في دبي، حزمة من حلولها المبتكرة والمستدامة في مجال الريّ، تميزت بالتحلية وإعادة استخدام المياه. هذه العروض جاءت من الاستاذ خوليو دي لا روسا، مدير تطوير الأعمال لدى "أكسيونا" في الشرق الأوسط، حيث ألقى الضوء على كيفية مواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه.

ركز الاستاذ خوليو في حديثه على أهمية الماء كمورد حيوي لأي نشاط زراعي، وضرورة تحقيق الكفاءة في الزراعة المروية لإنتاج المزيد من الغذاء بأقل كمية ممكنة من المياه. وأشار إلى أن التغيرات المناخية الحالية تؤدي إلى زيادة فترات الجفاف وشدة الأمطار، مما يجعل الاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية كالتحلية وإعادة الاستخدام ضرورة ملحة.

بهذه التقنيات، تضمن "أكسيونا" توفيراً مستمراً للمياه بالكمية والجودة المطلوبتين، مما يعد ركناً أساسياً في أي خطة تجارية زراعية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقليل تكلفة المياه المحلاة والمعاد استخدامها، خاصةً بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

شهدت الفعالية حضوراً متميزاً لوزراء المياه في مصر والمغرب ومدير البرنامج الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، لاستكشاف فرص دعم تقنيات تحلية واستصلاح المياه كجزء من استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. www.acciona-me.com

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