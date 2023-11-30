أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

حيث ستستعرض الشركة، عبر الجناح المخصص لها في "المنطقة الخضراء" للمؤتمر، التزامها الثابت بالاستدامة، وستسلط الضوء على المبادرات الخضراء التي أطلقتها، وتطرح أفكارها ورؤاها حول أجندتها في مجال الاستدامة وأهدافها. وانطلاقاً من إدراكها للتحديات البيئية التي تواجه كوكبنا، حرصت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على نسج شراكات بناءة وهادفة لتعزيز مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يأتي انعقاد الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف (كوب28) في دولة الإمارات ليجسد مرحلة مفصلية في التزام العالم الدائم بمعالجة تحديات تغير المناخ، ومشاركتنا هي دليلٌ على التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالمشاركة الفاعلة في جميع المناقشات والحوارات الهامة والإسهام بإيجابية في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، وتأكد ريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، وتجسيد ما نطمح إليه كشركة تولي القضايا البيئية والاجتماعية اهتماماً بالغاً، وسنمضي قدماً، بعد اختتام القمة، في تسريع وتيرة التأمين المستدام، ودعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هدف مشترك ما بين الجهات حكومية والقطاع خاص وأفراد المجتمع في الدولة."

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين : "لدى شركتنا التزام راسخ بدمج الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، وندرك تماماً أنها ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة ملحة وهدف نسعى إلى تحقيقه كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات، تتماشى استراتيجيتها مع رؤية الحكومة لعام 2050، وأخذت على عاتقها القيام بدور فاعل لتحقيقها."

وفي خطوة مهمة، وقعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الشهر الماضي، على " تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز دمج الممارسات المستدامة في عملياتها وتشجيع العملاء والشركاء على تبني العمل المستدام. كما أبرمت الشركة العديد من الشراكات التي تركز على الاستدامة، بما فيها التعاون المتجدد مع "جمعية الإمارات للطبيعة" لدعم رسالتها في بناء مستقبل مزدهر للناس والطبيعة.

تسعى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ (كوب28) إلى الإسهام بفاعلية في دعم جهود دولة الإمارات وأجندتها الطموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

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